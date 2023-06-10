Апдейт вже почав поширюватися серед користувачів і найближчими днями стане доступний всім.

Google добряче оновила вбудований у Chrome менеджер паролів для ПК, Android та iOS. Розробники додали нові функції безпеки та зручності використання, які виводять Chrome Password Manager на один рівень з окремими менеджерами паролів.

По-перше, в настільному Chrome з'явилася біометрична аутентифікація, яка раніше була доступна в мобільному клієнті. Це означає, що захистити свої дані за допомогою відбитка пальця, особи або іншої форми біометрії тепер можуть всі користувачі браузера.

Друге велике нововведення – можливість імпорту. Тепер користувачі можуть перенести свої паролі з інших служб у Google, імпортуючи файл .csv. Для спрощення цього процесу Google надала інструкції щодо імпорту паролів з Microsoft Edge, Safari, 1Password, Bitwarden, Dashlane та LastPass.

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Ще одне нововведення – додавання заміток до паролів і логінів. Тепер разом з ними можна зберігати відповіді на перевіркові питання, швидкі коди та іншу додаткову інформацію, яка іноді потрібна для входу в акаунти. Це дозволяє зручно зберігати всі необхідні дані в менеджері паролів.

Крім того, ярлик Chrome Password Manager тепер знаходиться на видному місці декстопної версії браузера – більше не потрібно шукати його в налаштуваннях, щоб отримувати доступ до паролів. І не потрібно залишати сторінку сайту, щоб переглянути збережену інформацію або змінити налаштування конфіденційності. Все це можна зробити без зайвих зусиль і переходів, прямо на сторінці сайту.

Апдейт вже почав поширюватися серед користувачів і найближчими днями стане доступний всім.

Раніше УНІАН повідомляв, що незабаром додаток Google Drive перестане працювати на старих версіях Windows. З такої нагоди Google рекомендує користувачам встановити новішу версію операційної системи – Windows 10 чи 11.

А в одній з попередніх заміток ми розповідали, як поліпшити свій Chrome – потрібно активувати всього дві настройки. Перша звільняє пам'ять, роблячи браузер більш спритним, тоді як друга дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

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