Подробиці 10 травня, в рамках конференції Google I/O.

Компанія Google підтвердила колишні витоки і офіційно анонсувала свій перший складаний смартфон – Pixel Fold.

Компанія опублікувала невеликий тизер, який продемонстрував новинку з усіх боків. Задня частина в плані дизайну нагадує серію Pixel 7, а внутрішній екран раптово отримав великі виступи у верхній і нижній частині.

Також підтверджено три камери в основному наборі і як мінімум біле забарвлення. Раніше в мережі з'явилися рендери із зображенням чорного Pixel Fold. Чи з'явиться зрештою ця версія в продажу, невідомо.

Що стосується специфікацій, останні витоки говорять про те, що смартфон матиме 7,6-дюймовий внутрішній складний екран та 5,8-дюймовий зовнішній дисплей. Апарат буде оснащений процесором Tensor G2 і "найнадійнішим шарніром серед всіх складних пристроїв на ринку".

Пристрій, до речі, буде не з дешевих. За чутками, за базовий Pixel Fold з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті попросять 1799 доларів (~66 500 грн). Конфігурація з 512 ГБ обійдеться в 1919 доларів (близько 70 000 грн).

Офіційна презентація Pixel Fold відбудеться 10 травня в рамках конференції Google I\O. тоді ж, як очікується, IT-гігант представить бюджетний смартфон Pixel 7a і перший планшет компанії Pixel tab.

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