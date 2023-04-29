Представлять його разом з бюджетним Pixel 7a на конференції Google I/O 10 травня 2023 року.

Авторитетний інайдер Еван Бласс опублікував прес-зображення першого складного смартфона Google. Як повідомлялось раніше, презентація новинки відбудеться через пару тижнів на I/O 2023, а продажі стартують 27 червня.

У смартфона буде 7,6-дюймовий внутрішній складаний екран і 5,8-дюймовий зовнішній дисплей. Гаджет буде оснащено процесором Tensor G2 і "найнадійнішим шарніром серед всіх складних пристроїв на ринку".

Перший складаний смартфон американської компанії, як і передбачалося, отримав металеву рамку і звичну для лінійки "смужку" з модулями камер на задній панелі. Водночас панель являє собою випнутий "острівець", натхненний зовнішнім виглядом камери в Pixel 7/7 Pro.

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Що ж стосується камери, то в ній три модулі. Головний – з 48-Мп сенсором і ширококутним об'єктивом, Додаткові – з датчиками роздільною здатністю 10,8 Мп, надширококутним і телеоб'єктивами. Другий забезпечить 5х оптичний зум і 20х гібридний.

Гаджет, до речі, буде не з дешевих. За чутками, за базовий Pixel Fold з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті попросять 1799 доларів (~66 500 грн). Конфігурація з 512 ГБ обійдеться в 1919 доларів (близько 70 000 грн).

Бюджетний Google Pixel 7a також на шляху

Водночас багато користувачів чекають бюджетний Google Pixel 7a. Очікується, що його також покажуть на початку травня на презентації I/O одночасно зі складним смартфоном Google.

Зовні він буде майже не відрізнятись від Pixel 7, але отримає свої "фішки". Зокрема, основна камера на задній панелі буде складатися з 64-Мп датчика (Sony IMX787) і надширококутного модуля на 12 Мп. Також обіцяють екран 90 Гц, бездротову зарядку і автономність до 72 годин.

Раніше в мережі показали фото Pixel 7a в незвичайному кораловому забарвленні. Він буде продаватися разом з темно-сірим, білим і блакитним відтінками.

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