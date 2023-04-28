Презентація відбудеться менш ніж за два тижні.

Авторитетний інсайдер Еван Бласс опублікував зображення смартфона Google Pixel 7a у кораловому забарвленні. Він буде продаватися разом з темно-сірим, білим і блакитним відтінками.

Цікаво, що Google вперше пропонує чотири варіанти кольорів для своїх телефонів Pixel: попередні пристрої серії Pixel "А" не мали більше ніж три кольори, і навіть не кожна основна лінійка може похвалитися такою "різноманітністю".

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Напередодні видання MySmartPrice опублікувало маркетингові матеріали Pixel 7a, які підтверджують дизайн і характеристики смартфона. Обіцяють топову камеру на 64 Мп, екран 90 Гц, бездротову зарядку, процесор Tensor G2 і автономність до 72 годин.

Також смартфон буде оснащений функцією розблокування по обличчю. Це зробить пристрій середнього діапазону першим доступним телефоном Pixel з такою технологією.

Очікується, що презентація Pixel 7a відбудеться в рамках технологічної конференції I/O 2023 10 травня. Там же покажуть Pixel Fold – перший складний смартфон компанії.

Google Pixel А – лідер серед недорогих смартфонів

Пристрої серії Pixel "А" можна постійно зустріти в самих різних топах завдяки своїй доступній ціні. Водночас вони успадковують багато корисних функцій від фламандської серії, аналогам яких в плані "ціна-якість" на ринку немає.

Раніше УНІАН розповідав про "сліпий тест" камер смартфонів, в якому Pixel 6а обійшов iPhone 14 Pro, Galaxy S22 Ultra та інші дорогі флагмани. Pixel 6а обійшов навіть Pixel 7 Pro, і це при тому, що в Pixel 6а використовується той же датчик Sony IMX363, що і в Pixel 3/4/5.

Також на тлі інших середньобюджетних смартфонів на ринку "гуглофони" виділяються оригінальним дизайном, хорошою автономністю і підтримкою виробником до 5 років. Та ж Xiaomi зазвичай припиняє підтримку своїх смартфонів після виповнення їм двох років.

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