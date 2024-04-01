Сьогодні останній день роботи Google Podcasts, який з моменту запуску був завантажений більш ніж на 500 млн пристроїв.

Компанія Google відома, серед іншого, тим, що регулярно закриває свої сервіси. Цього разу "кладовище" закритих проектів поповнив Google Podcasts, який припинить своє існування вже з 2 квітня.

"Google Подкасти" – популярний сервіс, який пропонував користувачам можливість безкоштовно слухати велику бібліотеку подкастів. За понад 5 років з моменту запуску на Android додаток скачали понад 500 млн разів по всьому світу, повідомляє GizmoChina.

Тепер, коли "Подкасти" закриваються, компанія пропонує всім фанатам подкастів перейти на YouTube Music. На думку Google, це має створити "найкраще місце" для слухачів і творців контенту. YouTube Music має розвинені алгоритми підбору рекомендацій і постійно оновлюється, але сервіс вимагає підписки.

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Як перейти з Google Podcasts на YouTube Music

Експорт із Google Podcasts: відкрийте застосунок "Подкасти" і натисніть "Експорт підписок", а потім "Експорт" у розділі "Експорт в YouTube Music";

Імпорт в YouTube Music: відкрийте застосунок YouTube Music, виберіть "Перенести", "Продовжити" і, нарешті, "Перейти в бібліотеку" після завершення перенесення.

Якщо зайти в "Подкасти" після 2 квітня, замість робочого сервісу юзери отримають банер на весь екран із рекомендацією перейти на YouTube Music. До речі, у 2020 році компанія аналогічним методом переганяла користувачів із Google Play Music до YouTube Music.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Google вимкнула функцію перегляду сайтів із кешу. Вона не тільки давала змогу отримувати доступ до матеріалів, які було видалено або змінено, а й була корисною під час тимчасових збоїв.

А цього літа в Google Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться й інших веб-браузерів на рушії Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де розширення-блокувальники працюють у штатному режимі.

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