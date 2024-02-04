Вона не тільки дозволяла отримувати доступ до матеріалів, які були видалені або змінені, але й була корисна під час тимчасових збоїв.

Пошуковий гігант Google вирішив відмовитися від однієї зі своїх найстаріших функцій. Йдеться про можливість перегляду кешованих версій веб-сторінок.

Як повідомляє портал The Verge, раніше в картці кожної веб-сторінки в пошуковій видачі (відкривається по кнопці ⋮) було посилання, яка вела на копію цього сайту, збережену на серверах Google. Тепер цього посилання немає.

Кешовані сторінки функціонували як свого роду капсула часу для інтернет-ресурсів, дозволяючи заглянути в їхні попередні версії або отримати доступ до них, коли вони тимчасово були недоступні через збій. Опція також була корисною при регіональному блокуванні або повільному інтернеті.

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На цей момент доступ до кешованих копій веб-сторінок все ще можна отримати через команду cache: в пошуковому рядку перед початком адреси сторінки, але в найближчому майбутньому зникне й ця можливість.

А в наступному місяці "Google карти" позбудуться корисного режиму. Йдеться про "Асистента водіння". З корисних опцій для водіїв збережеться лише голосове управління, а все інше буде недоступно.

Нагадаємо, цього літа в Chrome зникне можливість блокувати рекламу – це торкнеться й інших веб-браузерів на рушії Chromium. І, судячи з усього, єдиною альтернативою буде перехід на Firefox, де Розширення-блокувальники працюють в штатному режимі.

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