Масове повернення реклами в браузери очікується влітку 2024 року. Це торкнеться не тільки Chrome, ала й інших браузерів на движку Chromium.

Низка розширень, призначених для блокування реклами, перестане працювати в 2024 році у браузері Chrome. Річ у тому, що Google розповіла про плани прибрати з підтримки протокол Manifest V2 і "переїхати" на Manifest V3, який несумісний з існуючими блокувальниками реклами.

Це означає, що багато (якщо не всі) блокувальники реклами в Chrome просто перестануть працювати. Серед них – популярні розширення по типу uBlock Origin.

Google пояснює перехід на Manifest V3 прагненням зробити свій браузер і розширення для нього "більш безпечними і приватними". Однак, не виключено, що ці дії спрямовані лише на те, щоб просто зупинити роботу блокувальників. Останнім часом компанія активно бореться з таким розширеннями, а раніше цього місяця сервіс YouTube (підрозділ Google) оголосив війну блокувальникам реклами.

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Повна відмова від Manifest V2 відбудеться в червні 2024 року. Скоріш за все, оновлення швидко пошириться і на інші браузери, що працюють на движку Chromium. Тому для заміни не підійдуть Edge, Opera, Vivaldi, Brave та інші.

Таким чином, єдиним способом відвідувати веб-портали без рекламних банерів і спливаючих вікон поки залишається перехід на Mozilla Firefox, де розширення працюють в штатному режимі.

Chrome перестане підтримувати старі смартфони

Раніше в Google повідомили, що актуальні збірки Chrome вже з 6 грудня 2023 позбудуться підтримки старих Android. Якщо у вас версія ОС Android 7.0 чи старіше необхідно буде оновлюватися, або "сидіти" на застарілій версії.

Зазначається, що після припинення підтримки Chrome не перестане запускатися на цих Android, але стане більш вразливий до хакерських атак та інших неприємностей через відсутність патчів безпеки. Не кажучи вже про те, що їм не будуть доступні нові функції.

Раніше в настільній версії Chrome з'явилася нова корисна функція для власників слабких ПК і ноутбуків. Вона дозволяє дізнатися, скільки оперативки "з'їдає" кожна вкладка – таким чином можна ефективніше розподіляти навантаження.

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