Наступного разу, коли ви ввійдете у свій обліковий запис Google, вам буде запропоновано налаштувати ключ доступу для "швидшого та безпечнішого входу".

У травні цього року Google впровадила в свої сервіси новий метод авторизації – "ключі доступу", які повинні замінити звичні паролі. Відсьогодні, компанія за замовчуванням пропонує всім користувачам створити ключ доступу для авторизації.

Як пояснює сама Google, ключі доступу - це "швидка, ефективна і безпечна" альтернатива паролям. Вони дозволяють авторизуватися в своїх акаунтах, використовуючи відбиток пальця, розпізнавання особи або обраний спосіб розблокування екрана пристрою, наприклад PIN-код.

Також наголошується, що ключі доступу повинні замінити не тільки традиційні паролі, а й інші системи авторизації, наприклад двоетапну перевірку або перевірку логіна через SMS.

Google стала першою компанією, яка почала масово впроваджувати ключі доступу. За останній рік Google представила підтримку ключів доступу для низки своїх продуктів, включаючи облікові записи Workspace і Cloud, а також браузер Chrome. Багато провідних веб-сайтів та додатків також підтримують ключі доступу.

Детальніше про ключі доступу розказано в відео нижче:

Як повідомляв УНІАН, раніше Google спростила видалення особистої інформації з пошуковика – тепер це робиться в кілька кліків. Також компанія буде попереджати про потрапляння контактів користувачів в інтернет.

Також нагадаємо, що скоро Google почне видаляти старі акаунти користувачів. Більш того, "під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото". Уникнути видалення акаунта досить просто – цій справі потрібно приділити всього кілька хвилин.

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