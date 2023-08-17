Уникнути видалення акаунта досить просто – цій справі потрібно приділити всього декілька хвилин.

Корпорація Google нагадала своїм користувачам про те, що може видалити їх акаунт до 1 грудня 2023 року. Ба більше, "під ніж" потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

Вперше про це попереджали ще в травні. Згідно з правилами, корпорація не може зберігати дані користувачів, якщо їх акаунт неактивний протягом двох років або більше.

Проблема в тому, що листи з нагадуванням приходять на облікові записи, які давно не використовуються, тому ймовірність, що вони будуть прочитані, дуже низька – тільки якщо до цього користувач не налаштував переадресацію на активний ящик.

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Що робити, аби Google не видалила ваш акаунт?

Все що потрібно – зайти в акаунт на смартфоні або комп'ютері та виконати будь-яку дію: написати або відповісти на лист, ввести пошуковий запит, або навіть поставити лайк відео на ютубі. Після цього Google не буде чіпати ваш акаунт принаймні два роки.

Тому якщо вас є покинутий Google-акаунт, на якому є цінні дані, зайдіть в нього і виконайте якусь дію. Інакше компанія через декілька місяців видалить ваш профіль без можливості відновлення – а з ним і всю електронну пошту, документи на "Google Диску", фотографії в "Google Фото" та іншу інформацію.

Варто зазначити, що це нагадування стосується лише звичайних безкоштовних облікових записів Google. Неактивні корпоративні або освітні акаунти не постраждають.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Google спростила видалення особистої інформації з пошуковика – тепер це робиться кількома кліками.Також компанія буде попереджати про потрапляння контактів користувачів в інтернет.

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