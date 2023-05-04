Пароль необхідно буде ввести тільки один раз при налаштуванні нового способу входу.

Пошуковий гігант Google оголосив про впровадження ключів-доступу – нового методу авторизації – в свої сервіси. Користувачі нарешті зможуть відмовитися від своїх паролів і кодів двоетапної перевірки.

Як йдеться в блозі Google, ключі доступу будуть працювати на всіх основних платформах і браузерах, дозволяючи входити в облікові записи за допомогою відбитка пальця чи скану особи.

Зазначається, що ключі-доступу набагато простіше і безпечніше, ніж паролі, оскільки доступ до ключа буде тільки на призначеному для користувача пристрої. Водночас власник Google-акаунта як і раніше може використовувати чужий пристрій, щоб тимчасово отримати доступ до свого облікового запису – для цього є опція "Використовувати ключ доступу з іншого пристрою", яка створює одноразовий ключ.

Відео дня

При цьому звичайні паролі залишаться в системі і можуть працювати разом з ключем доступу або без нього.

Як увійти в обліковий запис Google без пароля

Щоб вступити в майбутнє без паролів і СМС, досить перейти на цю сторінку, виконати вхід в обліковий запис з паролем і вибрати "Використовувати ключі доступу". Функція доступна при наявності прив'язаного до акаунту смартфона під управлінням iOS 16 і новіше або як мінімум Android 9.

Для різних пристроїв способи входу можуть бути різними, залежно від того, яке обладнання доступне. Наприклад, на смартфоні доступні сканер пальців, селфі-камера з функцією сканування особи, пароль, пін-код або графічний ключ для розблокування екрана. У той час як на комп'ютері доступний тільки пароль або пін-код, якщо немає інших способів аутентифікації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Google паніка через ChatGPT – компанія працює над повністю новою пошуковою системою. Спілкування з ним буде більше схоже на діалог з людиною.

Очікується, що оновлений пошуковик на основі штучного інтелекту представлять на конференції I/O 2023 в травні цього року, а публічний запуск для частини користувачів з США відбудеться восени.

Вас також можуть зацікавити новини: