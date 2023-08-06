Тепер робити це можна прямо в "Пошуку".

Google спростила користувачам контроль над своєю особистою інформацією в результатах пошуку. Минулої осені пошуковий гігант представив інструмент "Результати про вас", який дозволяє відстежувати й запитувати видалення ваших особистих даних, що з'являються в пошукових результатах. Тепер робити це можна прямо в "Пошуку".

Як повідомляє видання TechCrunch, Google додала нову панель моніторингу, яка показує користувачам, яка контактна інформація відображається в результатах пошуку, і навіть попереджає про потрапляння контактів користувачів в мережу.

Важливо зауважити, що після видалення така інформація зникне тільки з результатів пошуковика Google, але залишиться доступною в інших куточках інтернету. Якщо вам потрібно видалити дані з певного сайту, слід звернутися безпосередньо до його власників.

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Як видалити особисту інформацію з пошукової системи Google

Щоб скористатися інструментами видалення особистої інформації, користувачі повинні увійти до свого облікового запису Google, потім натиснути на фотографію свого профілю та вибрати опцію "Результати про вас", після чого вони отримають доступ до інформаційної панелі.

Якщо в результатах пошуку виявляться небажані особисті дані, наприклад, адреси електронної пошти або номери телефонів, користувачі можуть скористатися опцією "Видалити результат" після натискання на меню з трьох точок.

На цей момент інструмент доступний користувачам з США і тільки англійською мовою, але Google працює над тим, щоб незабаром ввести його в інших країнах і на інших мовах.

Нагадаємо, минулого місяця в Україні заробив чат-бот Bard від Google на основі штучного інтелекту. Користуватися розмовним ботом можна українською мовою.

А раніше цього місяця Google оновила Chrome – головний браузер отримав низку корисних функцій. Нові фічі з'явилися як в мобільній версії, так і настільної версії Хрому.

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