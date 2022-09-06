Користувачам Edge, Brave, Opera та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять оновитися до останньої актуальної версії.

Пошуковий гігант Google вже вшосте за цей рік виявив критичну вразливість у своєму браузері. У зв'язку з цим користувачам рекомендується терміново оновити свої Chrome до останньої актуальної версії.

Про це пише The Verge з посиланням на звіт компанії.

Точні деталі про характер уразливості не розкриваються, аби не давати хакерам більше способів завдати шкоди користувачам браузера. Відомо лише, що проблема пов'язана з "недостатньою перевіркою даних" в Mojo, наборі бібліотек, що використовуються Chromium.

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Користувачам Chrome на Windows, Linux і Mac необхідно просто перезапустити браузер, щоб активувати оновлення. Браузер повинен оновитися до версії 105.0.5195.102. Вручну знайти оновлення можна наступним чином:

відкрийте меню Chrome на панелі інструментів, натиснувши на значок з трьома крапками в правому верхньому куті;

виберіть "Довідка" → "Про браузер Google Chrome";

натисніть "Оновити Google Chrome";

перезапустіть браузер.

До речі, користувачам Microsoft Edge, Brave, Opera та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять перевірити оновлення програми.

Нагадаємо, раніше Apple закликала користувачів терміново оновити свої iPhone і iPad до нових версій ОС. Через уразливість в системі хакери можуть отримати "повний контроль" над пристроями.

До речі, вже завтра пройде перша осіння презентація Apple, на якій представлять лінійку iPhone 14. Окрім айфонів, також очікується анонс нової лінійки розумних годинників і друге покоління AirPods Pro.

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