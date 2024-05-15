У Google 'Фото' додали функції ШІ, які спростять життя користувачам

Помічник зі штучним інтелектом знайде в галереї знімки за запитанням і складе колажі за однією тематикою.

У популярному додатку "Google Фото" з'явилася нова функція, яка дасть змогу шукати фотографії, залучивши штучний інтелект. У компанії порівнюють її з особистим фотографом, який знає все про вас.

Функція отримала назву Ask Photos ("Запитати у фото"). Наразі для пошуку необхідного знімка можна вказати об'єкт, який зображений на ньому. Наприклад, написати "собака" і додаток покаже всі знімки з будь-якими собаками.

Тепер пошук працює набагато краще, допомагаючи користувачам глибше вивчити свої спогади. Наприклад, у вбудованому чаті з ШІ можна буде уточнити, яку саме собаку ви хочете знайти – можливо, це знімок, зроблений в якийсь період часу, або це якась певна порода.

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Запити на пошук можуть бути набагато складнішими – майже як під час спілкування з людиною. Так, на запит "Покажи, як моя донька вчилася плавати" нейромережа зібрала всі світлини з донькою, де вона перебуває в басейні або на морі, або тримає нагороду зі змагань і склала колаж у хронологічній послідовності.

Зазначається, що ця функція стала можливою завдяки впровадженню в "Google Фото" нейромережі Gemini 1.5 Pro. Поки що вона тестується в компанії, але відомо, що вже цього літа добереться до всіх користувачів.

За останній рік Google Фото з'явилося чимало корисних функцій. Тепер додаток автоматично створює резервні копії знімків у форматі без втрати якості для iOS і Android, а користувацька медіатека перестала захаращуватися однаковими або схожими фотографіями.

Раніше Google представила Veo – це аналог Sora для створення відеороликів тривалістю понад хвилину в різних візуальних стилях: як реалістичні, так і мультиплікаційні. Вона створює ролики за текстовим запитом, але його можна доповнити зображенням або відеозаписом.

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