Нововведення вже вдалося протестувати. Скоро воно добереться до всіх користувачів.

У додатку "Google Фото" з'явилася нова функція, яка дасть змогу швидко поліпшити якість знятого вами відео. Для цього всього-на-всього доведеться натиснути одну кнопку.

Як пише портал Android Authority, нововведення поки знайшли в бета-версії застосунку, але його вже вдалося протестувати. Скоро воно добереться до всіх користувачів.

Нова кнопка з'явиться в інтерфейсі редактора поруч з опцією стабілізації зображення. Як і у випадку з фото, система підкоригує яскравість, а також внесе виправлення в налаштування кольору, контрастності та інших параметрів. І все це відбувається автоматично, без необхідності самому "возитися" з налаштуваннями.

Відео дня

Зазначається, що обробка відео відбуватиметься на телефоні користувача, а не на серверах Google. Таким чином, поліпшення може зайняти певний час, якщо у вас Android-пристрій бюджетного або середнього рівня. Не виключено також, що застосунок завантажуватиме контент, який не зберігається на телефоні, перш ніж поліпшити його.

Новий інструмент не пропонує жодних додаткових можливостей редагування відео в Google Фото. Замість цього він прагне заощадити ваш час, покращуючи якість знятих відео одним дотиком.

За минулі роки в Google Фото з'явилося чимало корисних функцій редагування, але більшість із них зосереджена на фото. Наприклад, користувацька медіатека більше не забивається однаковими або схожими фотографіями.

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