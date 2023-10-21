Тепер додаток автоматично створює резервні копії знімків у форматі без втрати якості для iOS та Android.

Google оголосила про запуск нової функції в "Google Фото". Тепер додаток зберігає резервні копії знімків у форматі RAW для iOS і Android.

RAW – це формат фотографій без будь-якої обробки або стиснення. Їм часто користуються поціновувачі мобільного фото, пише портал 9to5Google. За допомогою графічного редактора можна самостійно вибрати рівень деталізації, підправити яскравість, колір, і інші параметри, в необробленому вигляді.

Оскільки в останні роки все більше сучасних смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google. Необроблені файли позначені відповідною іконкою RAW, а при відкритті можна перемикнутися на JPEG.

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Нова функція, безумовно, корисна, але при цьому варто враховувати, що фотографії в RAW займають набагато більше місця, ніж в JPEG, а сховище "Google Фото" у переважної більшості користувачів вже давно необмежене – після подолання ліміту в 15 ГБ доведеться оформити підписку на Google One.

Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. Під ніж потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

А напередодні компанія закликала всіх користувачів відмовитися від паролів і запропонувала альтернативу у вигляді "ключів доступу". Вони замінять не тільки традиційні паролі, а й інші системи авторизації, як двоетапна перевірка або перевірку логіна через SMS.

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