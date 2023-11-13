Тепер користувацька медіатека перестане забиватися однаковими або схожими фотографіями.

Google випустила корисне оновлення для користувачів Google "Фото". Нова фіча під назвою Photo Stack групує схожі зображення разом, щоб користувачам було простіше орієнтуватися в медіатеці.

Як пише Phone Arena, це насамперед стане в пригоді тим, хто часто робить кілька знімків одночасно для досягнення найкращого результату – наприклад, селфі або групові фотографії. Таким чином, стрічка перестане забиватися майже однаковими фото.

Додаток розуміє, що певні знімки були зроблені приблизно в один ы той же час в одному і тому ж місці й сортує їх "в стопки" – тоді як раніше такі знімки просто розкидалися в кілька рядів по стрічці.

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Щоб ця функція запрацювала, її треба активувати вручну. Відрийте налаштування Google "Фото" і переведіть тумблер "Збирати схожі фотографії" в активне положення. Тепер додаток візьме на себе ініціативу з угруповання схожих фотографій.

Якщо такої функції на вашому смартфоні немає, потрібно почекати, поки прийде оновлення. Зазвичай це займає 1-2 тижні.

Додаток Google Photos вважається одним з найпопулярніших засобів для зберігання та обміну фотографіями на смартфонах, включаючи Android та iOS. На сьогодні додаток використовують понад 1 мільярд людей у всьому світі.

До цього Google "Фото" навчили резервувати фото у форматі RAW. Оскільки в останні роки все більше сучасних смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google.

А напередодні в компанії нагадали, що скоро почнуть видаляти неактивні Google-акаунти – їх ще не пізно врятувати. Разом з акаунтом будуть видалені дані у всіх сервісах компанії, включаючи "Google Диск", YouTube і "Google Фото".

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