Google випустила корисне оновлення для користувачів Google "Фото". Нова фіча під назвою Photo Stack групує схожі зображення разом, щоб користувачам було простіше орієнтуватися в медіатеці.
Як пише Phone Arena, це насамперед стане в пригоді тим, хто часто робить кілька знімків одночасно для досягнення найкращого результату – наприклад, селфі або групові фотографії. Таким чином, стрічка перестане забиватися майже однаковими фото.
Додаток розуміє, що певні знімки були зроблені приблизно в один ы той же час в одному і тому ж місці й сортує їх "в стопки" – тоді як раніше такі знімки просто розкидалися в кілька рядів по стрічці.
Щоб ця функція запрацювала, її треба активувати вручну. Відрийте налаштування Google "Фото" і переведіть тумблер "Збирати схожі фотографії" в активне положення. Тепер додаток візьме на себе ініціативу з угруповання схожих фотографій.
Якщо такої функції на вашому смартфоні немає, потрібно почекати, поки прийде оновлення. Зазвичай це займає 1-2 тижні.
Додаток Google Photos вважається одним з найпопулярніших засобів для зберігання та обміну фотографіями на смартфонах, включаючи Android та iOS. На сьогодні додаток використовують понад 1 мільярд людей у всьому світі.
До цього Google "Фото" навчили резервувати фото у форматі RAW. Оскільки в останні роки все більше сучасних смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google.
А напередодні в компанії нагадали, що скоро почнуть видаляти неактивні Google-акаунти – їх ще не пізно врятувати. Разом з акаунтом будуть видалені дані у всіх сервісах компанії, включаючи "Google Диск", YouTube і "Google Фото".