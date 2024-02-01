Він отримає деякі фішки флагманської моделі, збереже унікальний дизайн, але буде простіше і дешевше.

Бренд Nothing, який в останні роки викликав великий інтерес з боку ентузіастів світу Android, анонсував свій новий смартфон – Phone (2a). Компанія опублікувала коротенький тизер, додала сторінку пристрою на сайт і розповіла про позиціювання.

Як і очікувалося, це буде бюджетний девайс з деякими фішками старшого Nothing Phone (2), але простіше і дешевше. Слоган на сторінці смартфона говорить: "Подивіться на світ свіжим поглядом".

Дизайн, характеристики, ціну поки не розкрили, але ще за декілька місяців до офіційного анонсу про смартфон було відомо практично все. Якщо інформація відповідає дійсності, фронтальна і ширококутна камера отримають сенсори як у більш дорого Phone (2), а коштувати він буде близько 400 доларів.

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Характеристики Nothing Phone (2а) від інсайдерів:

Екран: 6,7 дюйма, AMOLED BOE, роздільна здатність 2412х1084, частота 120 Гц, виріз посередині;

Процесор: MediaTek Dimensity 7200 - такий же варто в Redmi Note 13 Pro+;

Пам'ять: 8 ГБайт оперативної і 128 ГБайт вбудованої.

Камери: основна 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KGN9), ширококутна 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KJN1), селфі 32 Мп (Sony IMX615);

ОС: Nothing OS 2 на базі Android 14.

Що стосується дизайну, то очікується, що смартфон буде схожий на перше покоління Nothing Phone. Збережеться фірмове підсвічування і прозора кришка. Тобто як мінімум в цьому плані він буде цікавіше інших бюджетних Android-девайсів.

Дату виходу Nothing Phone (2a) теж не назвали, але навряд чи доведеться довго чекати.

Минулого літа Nothing випустив продовження найкрасивішого смартфона на ринку. Апарат Phone (2) прокачали в плані заліза, поліпшили фірмову систему підсвічування, алей ціна при цьому помітно зросла.

А якщо вам потрібен смартфон з найкращим екраном, експерти DxOMark склали актуальний топ на 2024 рік. Провідні позиції займають пристрої від Samsung і Google, тоді як новітній Айфон не потрапив навіть в топ-5.

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