Презентація і продажі AMD Ryzen 7 9800X3D стартують на початку листопада.

ЗМІ опублікували, за їхніми словами, остаточні характеристики процесора AMD Ryzen 7 9800X3D. Як очікується, це буде найкращий ігровий чіп нового покоління, який змінить Ryzen 7 7800X3D.

AMD Ryzen 7 9800X3D отримає 8 ядер Zen 5 і 16 потоків. Базова тактова частота складе 4,7 ГГц, а в режимі Boost вона підвищується до 5,2 ГГц. TDP – 120 Вт. Усі ці значення вищі, ніж у Ryzen 7 9700X. Підтверджено підтримку всіх материнських плат 600-ї серії і розблокований множник.

Новинка отримає 8 МБ кешу другого рівня (L2), третього рівня – 96 МБ (з них 64 МБ – це об'ємний кеш 3D V-Cache). Таким чином загальний обсяг кешу складе вражаючі 104 МБ. Процесор підтримує до 192 ГБ ОЗП DDR5.

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Інтегрований GPU включає два обчислювальних блоки на базі RDNA2 з тактовою частотою 2,2 ГГц. Для підключення сучасних відеокарт і SSD передбачено 24 лінії інтерфейсу PCIe Gen5. Очікувана РРЦ – 449 доларів (~18 000 грн).

Офіційна прем'єра процесора відбудеться вже 7 листопада. Очікується, що разом з Ryzen 7 9800X3D представлять і інші моделі з кешем 3D V-Cache.

Нагадаємо, AMD випустила свої актуальні чипсети Ryzen 9000 ще в серпні. Загальний приріст продуктивності, якщо порівняти з Ryzen 7000, становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні та ціннику.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яка найчастіше зустрічається у геймерських ПК. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є рішення від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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