Найпопулярнішою моделлю серед користувачів Steam все ще залишається RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

Магазин відеоігор Steam оновив дані щодо обладнання своїх користувачів. У вересні 2024 року найпопулярнішою відеокартою залишалася RTX 3060, яка встановлена в 5,71% комп'ютерів.

У спину RTX 3060 дихає RTX 4060 (4,44%) і її мобільна версія RTX 4060 Laptop (4,24%). Також у топ-5 потрапили RTX 4060 Ti (3,55%) і GTX 1650 (3,45%). Найбільше за місяць у популярності додала RTX 4060 (+1.13%). AMD Radeon у топ-10 немає взагалі.

Що стосується розподілу між виробниками, то рішенням Nvidia оснастили свої системи 77,75% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD становить лише 14,72%. Прискорювачами Intel користується 7,22% геймерів.

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Що стосується іншого обладнання, 66,60% комп'ютерів, зареєстрованих у Steam, використовують процесори Intel. На AMD припадає 33,30%. Найпоширенішими є 6-ядерні (33,62%), 8-ядерні (20,39%) і 4-ядерні (16%) чіпи.

Тим часом Windows 10 надолужила згаяне і знову стала найпопулярнішою ОС для геймінгу. Частка "десятки" становить 48,66% – це 1,57% вище, ніж у Windows 11, якою користуються 47,69% юзерів. Детальніше ознайомитися зі статистикою можна за посиланням.

Найпоширеніша збірка має такий вигляд:

Раніше в мережу "злили" характеристики GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Флагманська модель буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Презентувати картки мають у січні 2025 року.

А тим часом фахівці склали рейтинг найкращих б/в відеокарт для купівлі у 2024 році. Найпривабливіші пропозиції можна знайти в бюджетних сегментах, а ось від купівлі флагманських відеокарт на вторинному ринку краще утриматися.

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