Процесор прийде на зміну Ryzen 7 7800X3D, який здобув визнання як один із найкращих CPU для ігор на ринку.

Портал Videocardz продовжує передчасно публікувати офіційні матеріали про нове "залізо". Чергова публікація видання присвячена процесору AMD Ryzen 7 9800X3D, який обіцяє стати новим потенційним хітом серед геймерів.

AMD Ryzen 7 9800X3D отримає 8 ядер і 16 потоків. Базова тактова частота складе 4,7 ГГц, а в режимі Boost – 5,2 ГГц. Це має забезпечити солідний приріст продуктивності навіть порівняно з 7800X3D, у якого "буст" обмежувався 5 ГГц.

Чип має в своєму розпорядженні 96 МБ кеш-пам'яті (32 МБ L3-кешу і 64 МБ кешу 3D V-Cache). На додаток до L3 кешу, процесор також має 8 МБ кешу другого рівня (L2), що в сукупності дасть загальний обсяг кеш-пам'яті в 104 МБ. Тепловий пакет – 105 Вт.

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Характеристики AMD Ryzen 7 9800X3D:

Кількість ядер - 8;

Кількість потоків - 16;

Базова частота - 4,7 ГГц;

Максимальна частота - 5,2 ГГц;

Кеш - 96 МБ L3 + 8 МБ L2;

TDP - 120 Вт;

Чип прийде на зміну Ryzen 7 7800X3D, який здобув визнання як один із найкращих CPU для ігор на ринку. Анонс відбудеться 26 жовтня, а старт продажів заплановано на перший тиждень листопада. Очікувана РРЦ – 449 доларів (~18 000 грн).

Нагадаємо, AMD випустила свої актуальні чіпсети Ryzen 9000 ще в серпні. Загальний приріст продуктивності, як порівняти з Ryzen 7000, становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні та ціннику.

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