Великий удар по Intel: розкрито вартість новітніх процесорів AMD Ryzen 9000

Продажі новинок стартують уже завтра, а ціни будуть нижчими, ніж у Ryzen 7000.

AMD опублікувала офіційний прайс-лист на, як вона сама каже, "найпотужніші десктопні процесори" серії Ryzen 9000. Вони виявилися дещо вищими за ті, що вказували ритейлери, але все одно дешевші за своїх попередників Ryzen 7000 на старті продажів.

Рекомендовані роздрібні ціни новинок варіюватимуться від 279 до 649 доларів, підтвердили в компанії.

AMD Ryzen 9 9950X - 649 доларів (на $50 дешевше, ніж Ryzen 9 7950X);

AMD Ryzen 9 9900X - 499 доларів (на $50 дешевше, ніж Ryzen 9 7900X);

AMD Ryzen 7 9700X - 359 доларів (на $40 дешевше, ніж Ryzen 7 7700X);

AMD Ryzen 5 9600X - 279 доларів (на $20 дешевше, ніж Ryzen 5 7600X).

Відео дня

Відомо, що флагманські моделі Ryzen 9 9950X і 9900X надійдуть у продаж 15 серпня, а дешевші Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9600X – уже завтра, 8 серпня. На додаток скоро компанія зніме ембарго на публікацію оглядів і тестів.

Варто зазначити, що спочатку реліз нових процесорів був запланований на 31 липня, однак AMD не влаштувала якість перших поставлених примірників, у зв'язку з чим було ухвалено рішення затримати старт продажів до завершення тестів.

AMD каже, що загальний приріст продуктивності Ryzen 9000 порівняно з Ryzen 7000 становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні. А флагманська модель Ryzen 9 9950X істотно швидша за Core i9-14900K як у діапазоні робочих навантажень (7% -56%), так і в ігрових навантаженнях (4% -23%).

Фахівці впевнені, що нові процесори AMD, ставши доступнішими і показуючи вищу продуктивність, завдадуть серйозного удару по конкурентах Intel – особливо з урахуванням того, що покупці продовжують скаржитися і повертати в магазини актуальні процесори Intel 13 і 14-го покоління.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яку найчастіше обирають геймери. Щодо процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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