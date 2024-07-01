Старт продажів, як AMD сама каже, "найпотужніших десктопних процесорів" сімейства Ryzen 9000 відбудеться тільки наприкінці липня, але деякі ритейлери вже виставили їх для попереднього замовлення. Разом з тим стали відомі ціни, які офіційно поки не розкрили.

Як повідомляє портал Videocardz, нові процесори вийдуть за нижчою ціною, ніж свого часу Ryzen 7000 і 7000X3D на старті продажів. Європейські ціни мають такий вигляд:

16-ядерний Ryzen 9 9950X – 659,90 євро (~28 600 грн)

12-ядерний Ryzen 9 9900X – 499,90 євро (~21 600 грн)

8-ядерний Ryzen 7 9700X – 399,90 євро (~17 400 грн)

6-ядерний Ryzen 5 9600X – 309,90 євро (~13 400 грн)

Для порівняння, стартова вартість Ryzen 9 7950X свого часу становила 849 євро. Тобто в цьому поколінні вартість нового CPU для потенційних покупців впала відразу на 22%. А у випадку з Ryzen 9 7900X різниця і зовсім становить €170 або близько 25%.

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AMD каже, що флагманська модель Ryzen 9 9950X значно швидша, ніж Core i9-14900K, як у діапазоні робочих навантажень (від 7% до 56%), так і в ігрових навантаженнях (від 4% до 23%). Утім, сучасні ігри і без того навряд чи можуть використати всю цю міць.

Раніше фахівці вибрали найкращі та найгірші процесори для ігрового ПК у 2024 році. Королем ігрових збірок визнано Ryzen 7800X3D, а Core i9-14900K, навпаки, порадили уникати всіма правдами і неправдами.

А УНІАН розповідав, які старі відеокарти все ще топ у 2024 році. Деякі з них вийшли ще 7 років тому, але, як і раніше, демонструють відмінну продуктивність у багатьох сучасних іграх.

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