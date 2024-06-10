Які старі відеокарти все ще топ у 2024 році: експерти обрали 10 моделей

Деякі з них вийшли ще 7 років тому, але досі демонструють чудову продуктивність у багатьох сучасних іграх.

Фахівці порталу XDA Developers опублікували свіжий матеріал, присвячений відеокартам. Цього разу увагу приділили старим моделям, які незважаючи на свій вік, все ще добре себе почувають у 2024 році.

"Ці відеокарти, як і раніше, можуть використовуватися в багатьох сучасних іграх, плюс вони мають чудове співвідношення ціни та якості, як на ринку нових, так і б/в", – ідеться в замітці.

На десятій сходинці розмістилася GeForce GTX 1660 Super, остання відеокарта GTX від Nvidiа. Її потужності все ще достатньо для комфортного геймінгу в 1080p. А в деяких іграх, на кшталт DOOM Eteranl і Apex Legends, ви можете отримати стабільні FPS навіть у 2К.

Місця з 9 по 6 зайняли GeForce GTX 1070, Radeon RX 6600 і Radeon RX 5700 XT. Усі вони забезпечать вам досить комфортний 1080p-геймінг у більшості ігор.

Легендарна 7-річна GTX 1080 Ti на шостому місці. У 2024 році багато геймерів, як і раніше, з гордістю використовують її у своїх ігрових системах, насолоджуючись ААА-іграми з роздільною здатністю 1080p і 1440p. Слідом йде GeForce RTX 2070 Super.

GeForce RTX 3060 Ti пропонує чудове співвідношення ціни та якості в іграх з роздільною здатністю 2К, а завдяки підтримці DLSS можна насолодитися трасуванням променів. Альтернативою від AMD є Radeon RX 6750 XT.

На другій сходинці GeForce RTX 3070. Злочинно низький об'єм відеопам'яті (8 ГБ) почав впливати на її продуктивність уже через три роки після запуску, але карта, як і раніше, більш ніж оптимальна для 2K-геймінгу. А з DLSS ігри можна запускати і в 4K.

Ну а лідером стала GeForce RTX 3080 на 10 ГБ. Фахівці назвали її "останньою майже бездоганною пропозицією від Nvidia", яка позбавлена будь-яких серйозних недоліків.

Відео дня

Свіже опитування Steam показало, що понад 75% користувачів Steam оснастили свої ігрові системи відеокартою Nvidia, тоді як частка графічних процесорів AMD становить лише 16%. GeForce GTX 3060 залишається найпопулярнішою картою серед геймерів.

ЗМІ пишуть, що всі Nvidia, AMD і Intel перенесли свої відеокарти нового покоління на 2025 рік, хоча раніше вони мали вийти наприкінці 2024-го. Що стосується "зелених", то відомо, що спочатку компанія сфокусується на випуску флагманів - RTX 5090 і RTX 5080.

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