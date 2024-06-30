Названо найкращі та найгірші процесори для ігрового ПК у 2024 році

Королем ігрових збірок визнано Ryzen 7800X3D, а Core i9-14900K, навпаки, порадили уникати всіма правдами і неправдами.

Популярний техноблогер з YouTube-каналу ScatterVolt підбив проміжний підсумок 2024-го. Фахівець проаналізував сьогоднішній стан ринку CPU і склав ультимативний тир-лист процесорів при збірці ігрового ПК.

Список розділили на 8 основних категорій: від "ідеальних" до "сміттєвих". Якщо ви не стежите активно за ринком CPU, то для вас це може бути корисно під час апгрейду.

Королем ігрових збірок у 2024 році визнано Ryzen 7800X3D . Цей процесор має ультимативну ігрову продуктивність і, мабуть, найкраще співвідношення ціни та потужності.

. Цей процесор має ультимативну ігрову продуктивність і, мабуть, найкраще співвідношення ціни та потужності. Також високою похвалою відзначився Ryzen 7500F . Він забезпечує найкращу продуктивність серед усіх бюджетних процесорів і відмінно підходить для недорогих ПК-збірок із платформою під подальший апгрейд.

. Він забезпечує найкращу продуктивність серед усіх бюджетних процесорів і відмінно підходить для недорогих ПК-збірок із платформою під подальший апгрейд. Останнім процесором S-рангу був названий Core i5-12600K. Зараз це найвигідніший чипсет від Intel, продуктивності якого цілком вистачає для розкриття потенціалу сучасних топових відеокарт.

Також фахівець радить звернути увагу на процесори з A-рангу. Ці чіпи пропонують відмінне співвідношення ціни-якості, але трохи не дотягують до звання "кращих з кращих". Найпривабливішим чіпом у цій категорії названо Ryzen 7600X, оскільки AMD прагне максимально скоротити залишки старих моделей напередодні виходу нового покоління.

Відео дня

Крім цього, до категорії потрапив його аналог від Intel в особі Core i5-13600K, а також Core i5-12400F і "народний" Ryzen 5600, який залишається одним із найбільш збалансованих рішень для бюджетної збірки.

Крім цього автор перерахував декілька процесорів ("Garbage"), які варто уникати під час збірки ігрового ПК. Серед них – Ryzen 5700, Ryzen 8700F, Core i5-12500 і Core i9-14900K. У всіх них є дешевші й актуальніші аналоги.

Рейтинг процесорів 2024: від найкращих до найгірших

А якщо ви в пошуках відеокарти, фахівці назвали найкращі моделі 2024 року в різних цінових категоріях. Загалом, наразі гарний час оновити свою карту за вигідною ціною, тим паче що компанії AMD і Nvidia прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей напередодні виходу нового покоління.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce GTX 3060 залишається відеокартою, яка найчастіше зустрічається серед геймерів. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

Вас також можуть зацікавити новини: