Майже 55% Steam-гравців перейшли на Windows 11, а GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою.

Steam опублікував свіжі дані про обладнання ПК-геймерів. Станом на початок 2025 року найпопулярнішою відеокартою серед користувачів Steam залишається Nvidia GeForce RTX 3060. Її використовують 5,88% геймерів.

Друге місце посідає GeForce RTX 4060 для ноутбуків (4,9%), а на третьому знаходиться звичайна RTX 4060 (4,72%). RTX 2060 замикає топ-10, а колись лідер GTX 1060 більше не в десятці найпопулярніших GPU в Steam.

Говорячи про розподіл між виробниками, то відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 75,43% користувачів Steam, тоді як частка AMD становить всього 16,52%. Тим часом рішеннями Intel користується майже 8% геймерів.

Відео дня

Що стосується іншого "заліза", процесори AMD стали трохи популярнішими. Якщо ще в жовтні на їхню частку припадало 33,77%, у грудні ця цифра 38.73%. Однак чіпи Intel все ще більш поширені у користувачів Steam.

Найпоширенішими залишаються 6-ядерні моделі – такі процесори стоять у 32.35% комп'ютерів. У 8-ядерних рішень 23,22%, а у 4-ядерних – 16.94%.

Найпопулярніша збірка ПК станом на початок 2025 року містить 6-ядерний процесор Intel, 16 ГБ оперативної пам'яті, GeForce RTX 3060 і Windows 11 як ігрову ОС. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.

Нагадаємо, цього місяця Nvidia представить нове покоління відеокарт GeForce RTX. Флагманська модель RTX 5090, якщо чутки підтвердяться, буде справжнім монстром із 32 ГБ VRAM і енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

2024-й вийшов багатим на релізи. Але цей рік загрожує порвати всі рейтинги і має всі шанси стати найяскравішим роком для індустрії за все десятиліття. УНІАН розповідав про 18 найочікуваніших ігор 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: