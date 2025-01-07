На CES 2025 компанія AMD анонсувала нову лінійку флагманських процесорів – Ryzen 9 9950X3D і його спрощену версію Ryzen 9 9900X3D.
В AMD називають процесори "найкращими рішеннями для геймерів і контентмейкерів". За результатами власних досліджень компанії, 9950X3D показує в середньому на 8% вищі результати в іграх, якщо порівняти з 7950X3D, і до 58% вищі в іграх на кшталт Counter-Strike 2 і Space Marine 2.
Крім того, AMD порівняла Ryzen 9 9950X3D з флагманом Intel – Core Ultra 9 285K. Тут новий процесор виявився швидшим у середньому на 20%, забезпечуючи при цьому до 64% вищу продуктивність. В AMD також зазначили, що підвищення продуктивності стосується не тільки ігор, а й програм для роботи з контентом, наприклад, Photoshop.
Характеристики Ryzen 9 9950X3D
- Ядер: 16 (32 потоки)
- Тактова частота: 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц у режимі Boost)
- Кеш: 144 Мб
- Енергоспоживання: 170 Вт
Характеристики Ryzen 9 9900X3D
- Ядер: 12 (24 потоки)
- Тактова частота: 4,4 ГГц (до 5,5 ГГц у режимі Boost)
- Кеш: 140 Мб
- Енергоспоживання: 120 Вт.
Вартість нових процесорів не оголошена, їхні продажі почнуться в березні. Додамо, що флагманський Ryzen 9800X3D, який вийшов у листопаді 2024 року, оцінили в 448 доларів.
Минулої осені в продаж надійшли два нові процесори AMD під застарілий сокет AM4, який залишається популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.
Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060, тоді як усе більше геймерів переходять на процесори AMD.