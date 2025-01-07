Так, Ryzen 9 9950X3D обходить усіх своїх конкурентів, включно з Core Ultra 9 285K, аж до 64%.

На CES 2025 компанія AMD анонсувала нову лінійку флагманських процесорів – Ryzen 9 9950X3D і його спрощену версію Ryzen 9 9900X3D.

В AMD називають процесори "найкращими рішеннями для геймерів і контентмейкерів". За результатами власних досліджень компанії, 9950X3D показує в середньому на 8% вищі результати в іграх, якщо порівняти з 7950X3D, і до 58% вищі в іграх на кшталт Counter-Strike 2 і Space Marine 2.

Крім того, AMD порівняла Ryzen 9 9950X3D з флагманом Intel – Core Ultra 9 285K. Тут новий процесор виявився швидшим у середньому на 20%, забезпечуючи при цьому до 64% вищу продуктивність. В AMD також зазначили, що підвищення продуктивності стосується не тільки ігор, а й програм для роботи з контентом, наприклад, Photoshop.

Відео дня

Характеристики Ryzen 9 9950X3D

Ядер : 16 (32 потоки)

: 16 (32 потоки) Тактова частота : 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц у режимі Boost)

: 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц у режимі Boost) Кеш : 144 Мб

: 144 Мб Енергоспоживання: 170 Вт

Характеристики Ryzen 9 9900X3D

Ядер : 12 (24 потоки)

: 12 (24 потоки) Тактова частота: 4,4 ГГц (до 5,5 ГГц у режимі Boost)

4,4 ГГц (до 5,5 ГГц у режимі Boost) Кеш : 140 Мб

: 140 Мб Енергоспоживання: 120 Вт.

Вартість нових процесорів не оголошена, їхні продажі почнуться в березні. Додамо, що флагманський Ryzen 9800X3D, який вийшов у листопаді 2024 року, оцінили в 448 доларів.

Минулої осені в продаж надійшли два нові процесори AMD під застарілий сокет AM4, який залишається популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060, тоді як усе більше геймерів переходять на процесори AMD.

Вас також можуть зацікавити новини: