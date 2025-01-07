Ціни – від 549 доларів до 1999 доларів.

Після кількох місяців чуток NVIDIA офіційно представила перші відеокарти наступного покоління на базі архітектури Blackwell. До серії увійшли моделі RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070.

Усі нові карти отримали 16-контактний роз'єм живлення, інтерфейс PCIe 5.0, пам'ять формату GDDR7 і DisplayPort 2.1a. Одна з ключових особливостей - підтримка DLSS 4-го покоління з поліпшеною технологією генерації кадрів. Тепер на один справжній кадр припадає до десяти згенерованих нейромережею.

Також компанія заявляє, що продуктивність RTX 5070 за $549 буде порівнянна за продуктивністю з RTX 4090, хоча реальну міць середньобюджетної новинки варто оцінювати після реальних тестів.

Відео дня

GeForce RTX 5090:

CUDA-ядра: 21 760

Пам'ять: 32 ГБ GDDR7

Шина: 512 біт

Енергоспоживання: 575 Вт

Ціна: 1999 доларів

GeForce RTX 5080

CUDA-ядра: 10 752

Пам'ять: 16 ГБ GDDR7

Шина: 256 біт

Енергоспоживання: 360 Вт

Ціна: 999 доларів

GeForce RTX 5070 Ti

CUDA-ядра: 8960

Пам'ять: 16 ГБ GDDR7

Шина: 256 біт

Енергоспоживання: 300 Вт

Ціна: 749 доларів

GeForce RTX 5070

CUDA-ядра: 6144

Пам'ять: 12 ГБ GDDR7

Шина: 192 біт

Енергоспоживання: 250 Вт

Ціна: 549 доларів

Першою в продаж надійде GeForce RTX 5090 – 30 січня. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.

Разом ізнастільнимивідеокартами RTX 50 компанія представила і моделі для ноутбуків – усі з підтримкою нової технології DLSS 4 з багатокадровою генерацією. Флагманська RTX 5090 отримала 10 496 ядер CUDA, 24 ГБ пам'яті GDDR7 і 256-бітну шину.

Днем раніше AMD анонсувала відеокарти наступного покоління Radeon RX 9070 XT і Radeon RX 9070. Подробиць про них поки що немає, але, за чутками, флагманська модель конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.

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