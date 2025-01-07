Після кількох місяців чуток NVIDIA офіційно представила перші відеокарти наступного покоління на базі архітектури Blackwell. До серії увійшли моделі RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070.
Усі нові карти отримали 16-контактний роз'єм живлення, інтерфейс PCIe 5.0, пам'ять формату GDDR7 і DisplayPort 2.1a. Одна з ключових особливостей - підтримка DLSS 4-го покоління з поліпшеною технологією генерації кадрів. Тепер на один справжній кадр припадає до десяти згенерованих нейромережею.
Також компанія заявляє, що продуктивність RTX 5070 за $549 буде порівнянна за продуктивністю з RTX 4090, хоча реальну міць середньобюджетної новинки варто оцінювати після реальних тестів.
GeForce RTX 5090:
- CUDA-ядра: 21 760
- Пам'ять: 32 ГБ GDDR7
- Шина: 512 біт
- Енергоспоживання: 575 Вт
- Ціна: 1999 доларів
GeForce RTX 5080
- CUDA-ядра: 10 752
- Пам'ять: 16 ГБ GDDR7
- Шина: 256 біт
- Енергоспоживання: 360 Вт
- Ціна: 999 доларів
GeForce RTX 5070 Ti
- CUDA-ядра: 8960
- Пам'ять: 16 ГБ GDDR7
- Шина: 256 біт
- Енергоспоживання: 300 Вт
- Ціна: 749 доларів
GeForce RTX 5070
- CUDA-ядра: 6144
- Пам'ять: 12 ГБ GDDR7
- Шина: 192 біт
- Енергоспоживання: 250 Вт
- Ціна: 549 доларів
Першою в продаж надійде GeForce RTX 5090 – 30 січня. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.
Разом ізнастільнимивідеокартами RTX 50 компанія представила і моделі для ноутбуків – усі з підтримкою нової технології DLSS 4 з багатокадровою генерацією. Флагманська RTX 5090 отримала 10 496 ядер CUDA, 24 ГБ пам'яті GDDR7 і 256-бітну шину.
Днем раніше AMD анонсувала відеокарти наступного покоління Radeon RX 9070 XT і Radeon RX 9070. Подробиць про них поки що немає, але, за чутками, флагманська модель конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.