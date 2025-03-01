RX 9060 конкуруватиме з RTX 5060.

AMD планує випустити лінійку відеокарт Radeon RX 9060 у другому кварталі 2025 року, і вони мають стати прямими конкурентами NVIDIA GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti.

За даними китайського підрозділу AMD, нові RX 9060 будуть засновані на бюджетному графічному процесорі Navi 44 і отримають 8 ГБ відеопам'яті. Точні специфікації поки не розкриваються, але, судячи з усього, AMD має намір випустити відеокарти в ціновому діапазоні 400-500 доларів. Це саме той сегмент, де зазвичай йдуть найактивніші продажі серед геймерів, і конкуренція з NVIDIA тут буде особливо гострою.

RX 9070 вже задала високу планку, запропонувавши відмінне співвідношення ціни і продуктивності. Флагман лінійки, Radeon RX 9070 XT за 600 доларів, конкурує з NVIDIA RTX 5070 Ti, що дасть змогу AMD перетягнути увагу користувачів у середньо-високому сегменті.

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Цікаво, що запуск RX 9060, найімовірніше, відбудеться після релізу RTX 5060 і 5060 Ti, що може дати AMD можливість скорегувати ціни та характеристики залежно від конкурентних пропозицій.

Раніше ми розповідали, що AMD працює над процесором AERITH Plus, який, найімовірніше, призначений для Steam Deck 2.

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