Ціна навряд чи перевищить 250 доларів.

Компанія Nvidia, як повідомляють джерела, готує до виходу відразу декілька доступних відеокарт GeForce RTX 50-ї серії, включно з RTX 5060, 5060 Ti і несподіваною RTX 5050.

Згідно з витоком з бази Євразійської економічної комісії, RTX 5060 Ti буде представлена у двох варіантах – з 8 ГБ і 16 ГБ VRAM. RTX 5060 очікується тільки з 8 ГБ відеопам'яті.

Особливо цікавою виглядає RTX 5050, оскільки в серії RTX 40XX не було аналога 50-ї моделі для настільних ПК. Однією з компаній, яка випустить прискорювач на цьому чипі, стане Zotac. RTX 5050, як очікується, буде підтримувати всі можливості серії RTX 50, включно з DLSS 4.

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Документи також вказують, що запуск RTX 5060 Ti і RTX 5060 заплановано на квітень. Нагадаємо, Nvidia підтвердила, що 20 лютого дебютує RTX 5070 Ti, а 5 березня вийде звичайна RTX 5070. Рекомендована вартість відеокарт: 749 і 549 доларів відповідно.

Nvidia RTX 5050, імовірно, з'явиться лише в другій половині 2025 року. Вартість поки не повідомляють. Очевидно, що це буде бюджетне рішення. Ціна навряд чи перевищить 250 доларів.

З точки зору позиціонування конкурентами RTX 5050 можуть стати Intel Arc B580 і Radeon RX 9060. Остання ще не анонсована, а ось перша з 12 гігабайтами пам'яті і ціною 250 доларів називають найкращою картою на сьогодні за "ціною-продуктивністю".

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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