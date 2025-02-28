Новинки конкуруватимуть з RTX 5070 і 5070 Ti.

AMD представила відеокарти Radeon RX 9070 XT і RX 9070 на архітектурі RDNA 4. І хоча характеристики новинок були відомі заздалегідь, виробник здивував цінами: новинки виявилися дешевшими, ніж очікувалося.

4K-геймінг за ціною 1440p – так в AMD позиціюють свої нові відеокарти. У Radeon 9070 16 ГБ пам'яті GDDR6 за 549 доларів (~22 800 грн). У 9070 XT теж 16 гігабайтів, але більше обчислювальних блоків і ШІ-прискорювачів за 599 доларів (~24 800 грн).

Характеристики Radeon RX 9070 XT

64 обчислювальні блоки.

4096 ядер.

64 блоки трасування променів.

128 ШІ-прискорювачів.

Частота до 2.97 ГГц.

64 МБ кешу Infinity 3-го покоління.

16 гігабайт пам'яті GDDR6.

TDP 304 Вт.

Характеристики Radeon RX 9070

56 обчислювальних блоків.

3584 ядер.

56 блоків трасування променів.

112 ШІ-прискорювачів.

Частота до 2.52 ГГц.

16 гігабайт пам'яті GDDR6.

TDP 220 Вт.

За оцінкою AMD, Radeon RX 9070 XT у середньому поступається GeForce RTX 5070 Ti в ігровій продуктивності лише на 2%. Якщо карту трохи розігнати, то вона зможе обігнати рішення Nvidia. Мова про чисту продуктивність, без використання апскейлів і генераторів.

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При цьому Radeon RX 9070 XT на $150 дешевше за RTX 5070 Ti і на $50 дорожче за базову RTX 5070. Radeon RX 9070 за ціною ідентична GeForce RTX 5070.

Водночас Radeon RX 9070 XT у середньому на 42% швидший, ніж Radeon RX 7900 GRE у роздільній здатності 4K, а Radeon RX 9070 – на 21% швидший.

Разом із цим AMD представила FSR 4, яка працюватиме тільки на нових картках. На старті наступну ітерацію технології апскейлера підтримуватимуть 30 іграх, а протягом цього року – у 75. Про підтримку в Radeon RX 7000 нічого не говорять.

Radeon RX 9070 XT і Radeon RX 9070 надійдуть у продаж 6 березня. На день раніше, 5 березня, стартують продажі GeForce RTX 5070. Ti-версія вже присутня на ринку, але за РРЦ $799 її не знайти.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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