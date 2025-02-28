Новинки конкуруватимуть з RTX 5070 і RTX 5070 Ti відповідно / фото AMD

AMD представила відеокарти Radeon RX 9070 XT і RX 9070 на архітектурі RDNA 4. І хоча характеристики новинок були відомі заздалегідь, виробник здивував цінами: новинки виявилися дешевшими, ніж очікувалося.

4K-геймінг за ціною 1440p – так в AMD позиціюють свої нові відеокарти. У Radeon 9070 16 ГБ пам'яті GDDR6 за 549 доларів (~22 800 грн). У 9070 XT теж 16 гігабайтів, але більше обчислювальних блоків і ШІ-прискорювачів за 599 доларів (~24 800 грн).

Характеристики Radeon RX 9070 XT

  • 64 обчислювальні блоки.
  • 4096 ядер.
  • 64 блоки трасування променів.
  • 128 ШІ-прискорювачів.
  • Частота до 2.97 ГГц.
  • 64 МБ кешу Infinity 3-го покоління.
  • 16 гігабайт пам'яті GDDR6.
  • TDP 304 Вт.

Характеристики Radeon RX 9070

  • 56 обчислювальних блоків.
  • 3584 ядер.
  • 56 блоків трасування променів.
  • 112 ШІ-прискорювачів.
  • Частота до 2.52 ГГц.
  • 16 гігабайт пам'яті GDDR6.
  • TDP 220 Вт.

За оцінкою AMD, Radeon RX 9070 XT у середньому поступається GeForce RTX 5070 Ti в ігровій продуктивності лише на 2%. Якщо карту трохи розігнати, то вона зможе обігнати рішення Nvidia. Мова про чисту продуктивність, без використання апскейлів і генераторів.

Відео дня

При цьому Radeon RX 9070 XT на $150 дешевше за RTX 5070 Ti і на $50 дорожче за базову RTX 5070. Radeon RX 9070 за ціною ідентична GeForce RTX 5070.

Водночас Radeon RX 9070 XT у середньому на 42% швидший, ніж Radeon RX 7900 GRE у роздільній здатності 4K, а Radeon RX 9070 – на 21% швидший.

Фото AMD 28 лютого 2025
Фото AMD 28 лютого 2025
Фото AMD 28 лютого 2025
Фото AMD 28 лютого 2025
Фото AMD 28 лютого 2025
Фото AMD 28 лютого 2025

Разом із цим AMD представила FSR 4, яка працюватиме тільки на нових картках. На старті наступну ітерацію технології апскейлера підтримуватимуть 30 іграх, а протягом цього року – у 75. Про підтримку в Radeon RX 7000 нічого не говорять.

Фото FSR 4 28 лютого 2025
Фото FSR 4 28 лютого 2025
Фото FSR 4 28 лютого 2025
Фото FSR 4 28 лютого 2025

Radeon RX 9070 XT і Radeon RX 9070 надійдуть у продаж 6 березня. На день раніше, 5 березня, стартують продажі GeForce RTX 5070. Ti-версія вже присутня на ринку, але за РРЦ $799 її не знайти.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

Вас також можуть зацікавити новини: