AMD працює над новим швидким процесором, найімовірніше він призначений для Steam Deck 2

Чип отримав кодову назву AERITH Plus.

У документах AMD помічений новий процесор AMD AERITH Plus, який може використовуватися в Steam Deck 2.

AERITH - це кодове ім'я процесора, використовуваного в оригінальному Steam Deck, він заснований на архітектурі Zen 2, має 4 ядра і 8 потоків. Новий AERITH Plus, судячи з витоку, отримав помітно вищі тактові частоти і збільшений TDP. Максимальна частота CPU зросла до 3,8 ГГц, що на 300 МГц вище, ніж у оригінального AERITH (3,5 ГГц). Крім того, верхня межа TDP збільшилася з 15 Вт до 20 Вт.

Що стосується графічної частини, iGPU може працювати на частоті до 1,8 ГГц, що на 200 МГц вище, ніж у RDNA 2 iGPU в поточному Steam Deck. Очікується, що новий чіп отримає підтримку RDNA 3.5, що значно підвищить продуктивність. Також підтверджено підтримку пам'яті Samsung LPDDR5X із частотою 8533 MT/s, що є суттєвим оновленням порівняно з 6400 MT/s в оригінальному Steam Deck.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що AMD представила відеокарти Radeon RX нового покоління, і вони дешевші від аналогів від NVIDIA. Новинки конкуруватимуть з RTX 5070 і 5070 Ti.

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