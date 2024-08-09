Усі вони пропонують оптимальний баланс ціни/продуктивності та ще не скоро втратять свою актуальність.

Популярний техноресурс Wccftech опублікував свіжий матеріал, присвячений процесорам. Цього разу увагу приділили бюджетним моделям, які варто розглянути до покупки в серпні 2024 року.

В останні кілька поколінь процесори значно покращилися, запропонувавши першокласні характеристики, зокрема, велику кількість ядер/потоків, вищі тактові частоти та чудову архітектуру, водночас ціни на них залишилися колишніми, йдеться в замітці.

Ryzen 5 7600X – найкращий загалом. Потужний бюджетний чип середнього класу з високою продуктивністю одного та декількох ядер для максимального розкриття ігрового потенціалу вашого ПК без необхідності витрачати багато грошей. Крім того, чип енергоефективний і підійде для розгону.

– найкращий загалом. Потужний бюджетний чип середнього класу з високою продуктивністю одного та декількох ядер для максимального розкриття ігрового потенціалу вашого ПК без необхідності витрачати багато грошей. Крім того, чип енергоефективний і підійде для розгону. Intel Core i5 13400F – найкращий недорогий процесор від Intel. У нього 10 ядер, 16 потоків, він добре себе показує в іграх і може використовуватися з дешевшими материнськими платами. Мінуси – чип "ненажерливий" і не підійде для розгону.

– найкращий недорогий процесор від Intel. У нього 10 ядер, 16 потоків, він добре себе показує в іграх і може використовуватися з дешевшими материнськими платами. Мінуси – чип "ненажерливий" і не підійде для розгону. AMD Ryzen 7 5700X3D – найкраще співвідношення ціни-якості. Незважаючи на роботу на застарілій архітектурі Zen 3, цей чіпсет упевнено конкурує з сучасними моделями, наприклад, Ryzen 7000, досягаючи переконливої продуктивності при невеликому енергоспоживанні.

– найкраще співвідношення ціни-якості. Незважаючи на роботу на застарілій архітектурі Zen 3, цей чіпсет упевнено конкурує з сучасними моделями, наприклад, Ryzen 7000, досягаючи переконливої продуктивності при невеликому енергоспоживанні. Intel Core i3-13100F – найкращий початковий рівень. Цей чотирьохядерник все ще вражає в реальних тестах, працюючи так само добре, як деякі шестиядерні чипи Zen 3. Плюс, він споживає мало енергії і не потребує додаткового рішення для охолодження.

– найкращий початковий рівень. Цей чотирьохядерник все ще вражає в реальних тестах, працюючи так само добре, як деякі шестиядерні чипи Zen 3. Плюс, він споживає мало енергії і не потребує додаткового рішення для охолодження. AMD Ryzen 5 8600G – найкращий APU на ринку. Хороший варіант для тих, хто не планує купувати дискретну карту і кому достатньо 1080р-геймінгу.

– найкращий APU на ринку. Хороший варіант для тих, хто не планує купувати дискретну карту і кому достатньо 1080р-геймінгу. Несподівано, але в рейтинг недорогих процесорів від Wccftech також потрапив Ryzen 9 5900X, колись найпродуктивніший процесор для сокета AM4. Він дуже хороший в іграх, а також чудово підходить для робочих завдань. Зараз його можна знайти дешевше 250 доларів. Відео дня

Нагадаємо, днями відбувся реліз нових процесорів Ryzen 9000 з цінами нижче, ніж у Ryzen 7000 на момент виходу. AMD каже, що загальний приріст продуктивності між старим і новим CPU становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яку найчастіше встановлюють в свої комп'ютери геймери. Щодо процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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