Найпопулярнішою відеокартою залишається "народна" GeForce RTX 3060, забравши цей титул у GTX 1650.

Steam оновив дані щодо відеокарт, процесорів та інших комплектуючих, якими оснастили свої ігрові системи користувачі магазину. Ці дані насамперед цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому середньостатистичному ПК грає більшість геймерів планети.

Найбільш затребуваною відеокартою, як і раніше, залишається GeForce RTX 3060, яка встановлена в 5,88% комп'ютерів. Друге місце у GeForce GTX 1650. Замикає трійку лідерів GeForce RTX 3060 Ti. З представників 40-ї серії Nvidia в першій десятці тільки RTX 4060 і 4060 Ti. AMD Radeon у топ-10 немає взагалі.

Що стосується розподілу між виробниками, то картки Nvidia встановлені у майже 77% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD опустилася до 15%. Прискорювачами Intel користується 7,57% геймерів.

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Найчастіше геймерські ПК оснащені процесорами від Intel. На них припадає 67,40%. Частка AMD становить удвічі менше – 32,54%. Найпоширенішими є 6-ядерні (33,67%), 8-ядерні (19,95%) і 4-ядерні (18,47%) чіпи.

Загалом найпоширеніша ігрова ПК-збірка у 2024 році містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,69 ГГц, відеокарту GeForce RTX 3060, 16 ГБ ОЗП, щонайменше 1 ТБ накопичувача і монітор роздільною здатністю 1080р. А Windows 10, як і раніше, найпопулярніша операційна система.

Якщо ви плануєте оновити "залізо", можливо, варто трохи почекати. Цього місяця вийдуть нові процесори AMD Ryzen 9000, які будуть дешевшими, ніж7000, але помітно потужнішими та енергоефективнішими. Нові чипсети Intel дебютують наприкінці 2024 року.

Що стосується нових відеокарт, то свіжі чутки стверджують, що цього року не відбудеться жодного важливого релізу, включно з GeForce RTX 5000 і AMD Radeon RX 8000. А тим часом експерти називали відеокарти з найкращим співвідношенням ціна/продуктивність у 2024 році.

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