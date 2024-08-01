З огляду на нещодавній збій у роботі процесорів Intel 13-го і 14-го покоління, лише одна модель чипмейкера потрапила в актуальний топ.

Спеціалісти авторитетного техно-видання PC Gamer підбили проміжні підсумки 2024 року та перерахували найкращі процесори, які можна купити в ігровий ПК. Серед них є як бюджетні варіанти, так і ультрапродуктивні.

Як відомо, актуальні процесори Intel 13-го та 14-го покоління зіткнулися із серйозними проблемами, через що геймери масово повертають їх у магазини. Тому в актуальний на липень 2024 року топ PC Gamer потрапив лише один чіп Intel.

Найкраще підходить для ігор – Ryzen 7 7800X3D. У цей момент він забезпечує рекордні значення FPS у сучасних ААА-хітах і помітно перевершує будь-які аналоги Intel. Але для робочих завдань Ryzen 7 7800X3D не найкращий вибір.

Найкращий бюджетний процесор – Intel Core i5 13400F. Для бюджетного ігрового ПК це найоптимальніше рішення, кажуть експерти. Він дуже швидкий в іграх, незважаючи на доступний цінник. Крім того, у чипсета вражаюча багатопотокова продуктивність.

– Intel Core i5 13400F. Для бюджетного ігрового ПК це найоптимальніше рішення, кажуть експерти. Він дуже швидкий в іграх, незважаючи на доступний цінник. Крім того, у чипсета вражаюча багатопотокова продуктивність. Найкращий універсальний процесор – Ryzen 7 7700X. Середній варіант за вартістю і продуктивністю, який чудово справляється практично з будь-яким завданням, яке ви йому доручите. Але якщо не використовувати режим Eco Mode, ЦП досить сильно гріється.

– Ryzen 7 7700X. Середній варіант за вартістю і продуктивністю, який чудово справляється практично з будь-яким завданням, яке ви йому доручите. Але якщо не використовувати режим Eco Mode, ЦП досить сильно гріється. Найкращий високопродуктивний процесор – Ryzen 9 7950X3D. Для тих, хто хоче максимальну продуктивність як в іграх, так і в робочих завданнях, без обмежень по бюджету.

Найкращий процесор на AM4 – AMD Ryzen 7 5800X3D. Ця модель подарує друге життя безлічі ПК, побудованих на базі популярної платформи AM4, яка вже не оновлюється. Він майже такий же швидкий, як Ryzen 7 5800X3D, але коштує дешевше.

Процесор з найкращою вбудованою графікою – Ryzen 7 8700G. Він має найпродуктивнішу iGPU на ринку десктопних ПК, і здатний забезпечити комфортний 1080p-геймінг без відеокарти.

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Нагадаємо, до кінця серпня мають вийти нові процесори Ryzen 9000. Очікується, що цінник на них буде нижчим, ніж у Ryzen 7000, а загальний приріст продуктивності становитиме від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні. Нові процесори Intel дебютують до кінця року.

Що стосується нових відеокарт, то свіжі чутки стверджують, що цього року не відбудеться жодного важливого релізу, включно з Nvidia GeForce RTX 50, AMD Radeon RX 8000 і Intel ARC Battlemage. Топові RTX 5090 і RTX 5080 у кращому разі будуть представлені в січні 2025-го.

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