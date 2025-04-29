Розсекречено найдешевшу відеокарту AMD нового покоління з 16 ГБ пам'яті

Конкурент Nvidia GeForce RTX 5060 Ti і RTX 5060.

AMD представить нову бюджетну відеокарту Radeon RX 9060 XT 21 травня під час великої виставки Computex 2025, повідомляє портал Wccftech. Продажі, як очікується, стартують пізніше – у червні.

За поєднанням можливостей і вартості новинка має виявитися вигіднішою за новітні картки Nvidia – GeForce RTX 5060 Ti і RTX 5060. Прискорювач вийде у двох версіях: 8 ГБ і 16 ГБ. Обидві використовуватимуть пам'ять GDDR6 (20 Гбіт/с) з шиною 128 біт.

Характеристики Radeon RX 9060 XT

2048 обчислювальних блоків.

Частота графічного чіпа від 2620 МГц до 3230 МГц.

8 або 16 гігабайт GDDR6.

128-бітна шина пам'яті, пропускна здатність 320 ГБ/сек.

Блок живлення потужністю 500 Вт мінімум.

Від Radeon RX 9070 бюджетна картка відрізнятиметься урізаною шиною пам'яті і зниженою кількістю обчислювальних блоків.

Відео дня

Повідомляється, що AMD націлюється на ціновий діапазон $269-$299 для 8 ГБ Radeon RX 9060 XT і $329-$379 для 16 ГБ моделі.

Раніше оглядачі назвали найкращі зв'язки процесора і відеокарти для ігрового ПК у 2025 році. Список розбитий для різних бюджетів і очікуваної якості графіки: 1080р, 2К або 4К.

Свіже опитування Steam показало, що Nvidia GeForce RTX 3060 є найпопулярнішою відеокартою серед геймерів. Друге місце посідає RTX 4060, на третьому знаходиться її мобільна версія.

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