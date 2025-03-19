Усе завдяки цінам, які нижчі, ніж у "зелених".

AMD успішно стартувала з новими відеокартами Radeon RX 9070. За перші дні новинка продалася понад 200 тисячами одиниць по всьому світу.

Про це розповіла особисто Ліза Су, заявивши, що перша партія карт була майже повністю розпродана протягом перших двох тижнів.

Перша партія продавалася за зниженою ціною, наступні поставки коштуватимуть дорожче. Однак навіть за підвищеної ціни AMD очікує стабільний попит на свої RDNA4-відеокарти.

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Nvidia також заявляла про високі продажі RTX 5000, але не навела конкретних цифр, обмежившись лише тим, що нова серія продалася вдвічі більшим тиражем, ніж RTX 4000.

AMD впевнено відбирає все більший шматок ринку відеокарт. Нещодавно ми розповідали, що відеокарти "червоних" повністю захопили топ-10 найпопулярніших GPU на Amazon, а лідером топа стала якраз RX 9070 XT.

Також у AMD все добре і на ринку процесорів. Раніше "залізні" експерти склали список найкращих чіпів під різні потреби, і, знову ж таки. 4 з 5 позицій посіла продукція AMD.

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