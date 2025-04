Загальний тон рецензентів: 8 Гб відеопам'яті у 2025 році банально недостатньо для більшості сучасних ААА-тайтлів.

У мережі спало ембарго на рецензії на RTX 5060 Ti 8GB – там все настільки погано, як ви могли уявити, дивлячись на підозрілу поведінку Nvidia навколо релізу новенької відеокарти. Повідомлялося, що компанія навмисно не відправляла зразки цієї моделі в ЗМІ, на відміну від версії з 16 Гб.

Повноцінне тестування 8-гігабітної моделі RTX 5060 Ti стало можливим тільки після її самостійної покупки сторонніми фахівцями. Зокрема, тести проведені Hardware Unboxe демонструють серйозні проблеми з продуктивністю.

Наприклад, у ПК-портах ігор Sony (The Last of Us 2 і Horizon Forbidden West) відеопам'яті банально не вистачає для геймінгу на високих налаштуваннях у 1440p з DLSS, адже ігри заточено на єдиний швидкий пул у 16 гігабайт. Через це RTX 5060 Ti 8 GB програє тій же картці 16 ГБ аж на 30-80% в ідентичних сценаріях.

При переході до роздільної здатності 1080p спостерігаються просідання, хоча у версії з 16 гігабайтами їх немає. Загальний тон рецензентів: 8-гігабайтний "обріз" Nvidia – це пастка для недосвідчених користувачів, передусім у готових збірках, куди цю версію ставитимуть охоче і за завищеною ціною. Купувати ж її окремо не рекомендується в принципі.

В умовах зростання популярності 1440p і навіть 4K-геймінгу, версія на 16 гігабайтів виглядає набагато більш розумною тратою – і NVIDIA, схоже, намагається це замаскувати.

Просто для довідки: різниця в ціні між RTX 5060 Ti на 8 і 16 Гб зараз становить лише 50 доларів – $379 і $429 відповідно. Дешевша RTX 5060, у якої теж буде 8 ГБ, вийде в травні.

Свіже опитування Steam показало, що Nvidia GeForce RTX 3060 є найпопулярнішою відеокартою серед геймерів. Друге місце посідає RTX 4060, на третьому знаходиться її мобільна версія.

