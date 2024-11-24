За статистикою Steam, більшість ПК-геймерів користуються шести і чотирьох-ядерними процесорами.

Ринок бюджетних процесорів зараз важливий, ніж коли-небудь, оскільки ціни продовжують зростати. У Intel і AMD є широкий асортимент недорогих моделей, які здатні задовольнити потреби більшості геймерів.

Спеціалісти Tom's Hardware склали добірку бюджетних ігрових процесорів, які варто розглянути до покупки наприкінці 2024 року.

Найкращий бюджетний процесор до $160 – Intel Core i5-13400. На думку авторів рейтингу, у цієї 10-ядерної 16-потокової моделі найкраще співвідношення вартості та продуктивності. Процесор добре себе показує в іграх і в парі з материнською платою B660/B760 утворюють надійне ігрове поєднання.

– Intel Core i5-13400. На думку авторів рейтингу, у цієї 10-ядерної 16-потокової моделі найкраще співвідношення вартості та продуктивності. Процесор добре себе показує в іграх і в парі з материнською платою B660/B760 утворюють надійне ігрове поєднання. Найкращий бюджетний процесор до $130 – Intel Core i5-12400F. Цей чіпсет трохи швидший за альтернативу у своєму сегменті, Ryzen 5 5600, не кажучи вже про те, що він пропонує підтримку більш сучасних інтерфейсів, таких як PCIe 5.0, DDR5 і DDR4.

– Intel Core i5-12400F. Цей чіпсет трохи швидший за альтернативу у своєму сегменті, Ryzen 5 5600, не кажучи вже про те, що він пропонує підтримку більш сучасних інтерфейсів, таких як PCIe 5.0, DDR5 і DDR4. Альтернатива від AMD – Ryzen 5 5600. Процесор є абсолютно непереможним бюджетним рішенням за свої гроші і дозволяє ефективно проапгрейдити комп'ютер на сокеті AM4, не змінюючи материнку.

Найкращий бюджетний процесор до $100 – Intel Core i3-13100F. На думку експертів, це безпрограшний варіант для ультрабюджетної збірки. Цей чотирьохядерник все ще вражає в реальних тестах, працюючи так само добре, як деякі шестиядерні чипи Zen 3.

Найкращий бюджетний ігровий процесор APU – Ryzen 5 5600G. Оптимальний варіант для тих, хто не планує купувати дискретну відеокарту і кому достатньо 1080р-геймінгу.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці жовтня AMD випустила 8-ядерний Ryzen 7 9800X3D зі 104 МБ кешу, частотою до 5,2 ГГц і TDP 120 Вт. У компанії називають його "найпотужнішим і найкращим ігровим чипом у світі".

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт серед геймерів, а майже третина користувачів цього сервісу користуються шестиядерними процесорами.

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