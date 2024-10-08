Усі вони пропонують чудову продуктивність сьогодні і великий потенціал для модернізації в майбутньому.

Сучасні процесори надзвичайно потужні, проте не обов'язково купувати флагманську модель для ігрової збірки. Найчастіше розкрити найпотужнішу відеокарту зможе навіть недорогий чипсет рівня Core i5.

Фахівці Digital Trends склали п'ятірку бюджетних ігрових процесорів, які варто розглянути до покупки в жовтні 2024 року.

AMD Ryzen 5 7600X – найоптимальніший вибір. У нього шість ядер, кожне з яких може розганятися до 5 ГГц. При цьому енергоспоживання чипа не перевищує 105 Вт – словом, відмінний варіант для компактних систем. Пізніше його можна буде замінити на щось із Zen 5.

– найоптимальніший вибір. У нього шість ядер, кожне з яких може розганятися до 5 ГГц. При цьому енергоспоживання чипа не перевищує 105 Вт – словом, відмінний варіант для компактних систем. Пізніше його можна буде замінити на щось із Zen 5. Intel Core i5-13400F – найкраще співвідношення ціни-якості. У нього теж шість продуктивних ядер і ще 4 енергоефективних, тому він непоганий як в іграх, так і в робочих завданнях. При цьому TDP становить усього 65 Вт, що робить його набагато енергоефективнішим, ніж більшість аналогів.

– найкраще співвідношення ціни-якості. У нього теж шість продуктивних ядер і ще 4 енергоефективних, тому він непоганий як в іграх, так і в робочих завданнях. При цьому TDP становить усього 65 Вт, що робить його набагато енергоефективнішим, ніж більшість аналогів. Intel Core i5-12600KF – найкращий процесор до $150. Його продуктивності цілком вистачає для розкриття потенціалу сучасних топових відеокарт. Однак потрібно враховувати, що вбудованого графічного прискорювача тут немає.

Intel Core i3-12100F – найкращий процесор до $100. Він хоч і "застарів" на декілька поколінь, але досі видає чудову продуктивність в іграх завдяки чотирьом потужним ядрам Alder Lake, високій тактовій частоті та підтримці Hyper-Threading.

AMD Ryzen 5600G – якщо немає грошей на відеокарту. Незважаючи на роботу на застарілій архітектурі Zen 3, цей "райзен" із вбудованою графікою все ще є одним з кращих, даючи змогу грати в казуальні та навіть деякі ААА-ігри без відеокарти.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою відеокартою серед геймерів. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є 6-ядерні чіпи від Intel.

Водночас УНІАН публікував календар найочікуваніших ігрових релізів жовтня. Цього місяця кожен знайде собі щось до смаку – від масштабних RPG і атмосферних пригод до сурвайвл-хорорів та інтерактивного кіно.

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