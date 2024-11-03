Ігровий ПК 2024 - Ця збірка є найпопулярнішою серед геймерів / ua.depositphotos.com

Steam опублікував статистику щодо обладнання користувачів за жовтень 2024 року. Свіжа статистика дає змогу дізнатися, на чому грає більшість геймерів планети та які ігри вони можуть запустити.

Найпоширенішою відеокартою, як і раніше, залишається GeForce GTX 3060, ба більше, її популярність за місяць зросла на 1.6%. На другому місці йде "ноутбучна" RTX 4060. Десктопний варіант цієї карти розташувався на 3-му місці. З представників 40-ї серії GeForce у першій десятці також RTX 4060 Ti, а ось AMD Radeon у топ-10 немає взагалі.

Що стосується розподілу між виробниками, то картами Nvidia оснастили свої ігрові системи 77,37% користувачів Steam, тоді як частка прискорювачів AMD становить лише 15%. Рішеннями Intel користується 7,31% геймерів.

Відео дня

Найпопулярніші відеокарти серед користувачів Steam у 2024 році

Найпопулярніша збірка ПК станом на жовтень 2024 року містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,7 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті, GeForce RTX 3060 та 1 ТБ місця на диску, а підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.

Що стосується операційних систем, то дедалі більше геймерів переходить з Windows 10 на 11, завдяки чому частка останньої вперше перевищила 50% й тепер становить 51,97%. Детальніше ознайомитися зі статистикою можна за посиланням.

Найпопулярніша конфігурація ігрового ПК у 2024 році

Нагадаємо, у січні 2025 року Nvidia представить нове покоління відеокарт GeForce RTX. Флагманська модель RTX 5090, якщо чутки підтвердяться, буде справжнім "монстром" з 32 ГБ VRAM і енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Водночас експерти називали п'ять найкращих відеокарт для бюджетних ігрових ПК у 2024 році. До добірки ввійшли GPU всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.

Вас також можуть зацікавити новини: