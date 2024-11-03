RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших GPU серед геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

Steam опублікував статистику щодо обладнання користувачів за жовтень 2024 року. Свіжа статистика дає змогу дізнатися, на чому грає більшість геймерів планети та які ігри вони можуть запустити.

Найпоширенішою відеокартою, як і раніше, залишається GeForce GTX 3060, ба більше, її популярність за місяць зросла на 1.6%. На другому місці йде "ноутбучна" RTX 4060. Десктопний варіант цієї карти розташувався на 3-му місці. З представників 40-ї серії GeForce у першій десятці також RTX 4060 Ti, а ось AMD Radeon у топ-10 немає взагалі.

Що стосується розподілу між виробниками, то картами Nvidia оснастили свої ігрові системи 77,37% користувачів Steam, тоді як частка прискорювачів AMD становить лише 15%. Рішеннями Intel користується 7,31% геймерів.

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Найпопулярніша збірка ПК станом на жовтень 2024 року містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,7 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті, GeForce RTX 3060 та 1 ТБ місця на диску, а підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.

Що стосується операційних систем, то дедалі більше геймерів переходить з Windows 10 на 11, завдяки чому частка останньої вперше перевищила 50% й тепер становить 51,97%. Детальніше ознайомитися зі статистикою можна за посиланням.

Нагадаємо, у січні 2025 року Nvidia представить нове покоління відеокарт GeForce RTX. Флагманська модель RTX 5090, якщо чутки підтвердяться, буде справжнім "монстром" з 32 ГБ VRAM і енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Водночас експерти називали п'ять найкращих відеокарт для бюджетних ігрових ПК у 2024 році. До добірки ввійшли GPU всіх трьох виробників: Nvidia, AMD і Intel.

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