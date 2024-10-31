Це 8-ядерний Ryzen 7 9800X3D зі 104 МБ кешу, частотою до 5,2 ГГц і TDP 120 Вт.

AMD анонсувала флагманський ігровий процесор Ryzen 7 9800X3D з великою кількістю кешу, який став прямим наступником Ryzen 7 7800X3D. У компанії називають 9800X3D "найпотужнішим і найкращим ігровим чіпом у світі".

В іграх, якщо вірити AMD, продуктивність Ryzen 7 9800X3D у середньому на 8% вища у порівнянні з 7800X3D. Приріст забезпечили перехід на архітектуру Zen 5, збільшена на 500 МГц частота і використання технології 3D V-Cache другого покоління.

Також чіпмейкер порівняв новинку з топовим рішенням конкурентів. І якщо вірити їхнім даним, Ryzen 9800X3D вийшов у середньому на 20% продуктивнішим за Core Ultra 285K, а в деяких іграх на кшталт Far Cry 6 і Cyberpunk 2077 різниця перевищує 40% на користь чіпа AMD.

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Характеристики Ryzen 7 9800X3D:

Архітектура – Zen 5

Ядра – 8 і 16 потоків

Базова тактова частота – 4,7 ГГц

Тактова частота в режимі Boost – 5,2 ГГц

Кеш-пам'ять L2 – 8 МБ

Кеш-пам'ять L3 – 96 МБ

TDP – 120 Вт

Процесор надійде в продаж 7 листопада поточного року за рекомендованою ціною $479, що трохи дорожче за стартову ціну Ryzen 7 7800X3D ($448). Для використання Ryzen 7 9800X3D знадобиться материнська плата з сокетом AM5.

Раніше цього місяця в продаж надійшли два нові десктопні процесори AMD під застарілий сокет AM4, який залишається популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яка найчастіше зустрічається серед геймерів. Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є чіпи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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