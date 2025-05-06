Nvidia підтвердила дату виходу найдешевшої відеокарти RTX нового покоління

Як і дорожчі моделі, новинка підтримуватиме DLSS 4 і технологію багатокадрової генерації.

Компанія Nvidia офіційно підтвердила, що GeForce RTX 5060 з об'ємом відеопам'яті 8 ГБ надійде в продаж вже 19 травня. Цього дня стартують продажі десктопних відеокарт і ноутбуків з мобільною версією карти, пише The Verge.

На момент виходу це буде наймолодша і найдешевша GPU з графічною архітектурою Nvidia Blackwell. Новинку продаватимуть за 299 доларів (~12 800 грн). Стільки свого часу просили за GeForce RTX 4060 на старті.

Характеристики RTX 5060

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3840 CUDA-ядер.

8 гігабайт пам'яті GDDR7.

128-бітна шина.

Енергоспоживання 150 Вт.

Згідно з тестами, проведеними самою Nvidia, в іграх без використання багатокадрової генерації приріст продуктивності порівняно з попереднім поколінням складе близько 20%.

Новинка орієнтована на масовий сегмент і, як очікується, стане конкурентом AMD Radeon RX 9060, яка за поєднанням можливостей і вартістю новинка повинна виявитися вигіднішою за RTX 5060. Щоправда, її поки офіційно не анонсували.

Варто зазначити, що раніше випущена RTX 5060 Ti 8 GB розчаровувала в тестах. Загальний тон рецензентів: 8 Гбайт відеопам'яті у 2025 році недостатньо для більшості сучасних ААА-тайтлів.

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