Nvidia представила найдешевші відеокарти в новій лінійці GeForce RTX 50 (фото)

RTX 5060 Ti у варіантах на 8 ГБ і 16 ГБ надійде в продаж уже завтра.

Компанія NVIDIA офіційно представила відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti. На сьогодні це найдоступніші прискорювачі в новій серії RTX 50.

Офіційно підтверджено, що старша Ti-модель буде продаватися у двох версіях: 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті. Молодша вийде тільки з 8 ГБ. Новинки, як і більш дорогі моделі RTX 50, підтримують технологію масштабування DLSS 4 з новим генератором кадрів.

Характеристики RTX 5060:

Архітектура Blackwell, чип GB206-250, 3840 ядер CUDA;

Базова частота — 2,2 ГГц, у розгоні — 2,4 ГГц

8 ГБ пам'яті GDDR7, 128-бітна шина;

Швидкість пам'яті — 28 Гбіт/с. пропускна здатність — 448 ГБ/с;

TGP — 150 Вт.

Характеристики RTX 5060 Ti:

Архітектура Blackwell, чип GB206-300, 4608 ядер CUDA;

Базова частота — 2,4 ГГц, у розгоні — 2,5 ГГц;

8 ГБ і 16 ГБ пам'яті GDDR7, 128-бітна шина;

Швидкість пам'яті — 28 Гбіт/с. пропускна здатність — 448 ГБ/с;

TGP — 180 Вт.

У перших синтетичних тестах RTX 5060 Ti виявилася на 13-14% швидшою за RTX 4060 Ti. Повноцінні огляди відеокарти з'являться в найближчі години.

Відео дня

GeForce RTX 5060 оцінили у 299 доларів (~12 500 грн). Вона з'явиться в продажу в травні. RTX 5060 Ti вийде вже 16 квітня за 379 (~15 600 грн) і 429 доларів (~17 700 грн) за 8 ГБ і 16 ГБ. Як і повідомляли інсайдери, ціни нижчі, ніж були у RTX 4060 Ti на старті.

Згідно з даними ЗМІ, Nvidia також працює над GeForce RTX 5050, яка буде єдиною моделлю 50-ї серії з пам'яттю минулого покоління GDDR6. Терміни її релізу поки невідомі, очікувана ціна – 250 доларів.

Тим часом AMD готує до випуску недорогу Radeon RX 9060 XT. Як і RTX 5060 Ti, вона вийде у двох версіях – з 8 і 16 ГБ пам'яті на борту, але коштуватиме дешевше.

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