На думку експертів, імпорт могла ускладнити логістика фінансових потоків.

За перші чотири місяці 2024 року ввезення чіпів Intel до РФ у натуральному вираженні скоротилося у 15 разів. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Комерсантъ".

Як повідомляється, з січня по квітень поставили всього 20 тис компонентів проти 289 тис за аналогічний період 2023-го. В грошовому еквіваленті падіння виявилось 12-кратним, до 297 млн рублів проти 3,5 млрд.

Схожу ситуацію спостерігають у постачаннях процесорів від компанії AMD: за чотири місяці цього року в Росію поставили лише 17 тис процесорів на загальну суму 142 млн рублів.

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Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, скорочення склало 258% у натуральному вираженні та 321% – у грошовому.

Експерти ринку припускають, що імпорт міг ускладнитися через логістику фінансових потоків. Втім, головним наслідком падіння називають не спад виробництва продукції, у якій використовують ці чіпи, а подорожчання останньої у межах приблизно 10%.

На думку спеціалістів, невеликі виробники з РФ, які закуповують процесори у дистриб'юторів, не будуть відчувати дефіциту. Однак великі гравці, що закупають чіпи в інших країнах, все ж таки можуть зіткнутися з проблемами.

У цьому випадку може виникнути тимчасовий дефіцит деяких товарів. Мова, зокрема, про сервери, системи зберігання даних та іншу техніку, яка використовує процесори Intel і AMD.

Раніше стало відомо, що Москва доручила до 2028 року налагодити в РФ серійне виробництво мікросхем із топологією 65 нм.

Цей техпроцес відповідає рівню технологій, який було досягнуто провідними світовими компаніями десятиліття тому.

Також повідомлялось, що інженери з РФ створили одноплатний комп'ютер, призначений для БПЛА з машинним зором.

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