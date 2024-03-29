Для нього використали закордонні компоненти, зокрема китайський процесор Allwinner H616.

Російські інженери лабораторії "ФабЛаб" Кримського федерального університету ім. В.І. Вернадського розробили одноплатний комп'ютер розміром 40х40 мм для БПЛА з машинним зором. Про це з посиланням на сайт організації повідомляє Defense Express.

Комп'ютер назвали Grape Pi 1. Він має 4-ядерний процесор H616, що працює на частоті 1.5 ГГц, 1 Гб оперативної пам'яті, роз'єм для ssd-карти, роз'єми USB 2.0, а також HDMI і video-out роз'єми.

В наступних версіях розробники планують зменшити плату до розміру 30х30 мм, що дозволить інтегрувати комп'ютер в один корпус з USB-камерою, "таким чином створивши повнофункціональний модуль управління малогабаритними безпілотними пристроями".

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Українські експерти вже проаналізували Grape Pi 1 та прийшли до висновку, що його важко назвати "російським", адже в основі розробки лежать імпортні компоненти.

"Зокрема навіть не приховано маркування оперативної пам'яті на 1 Gb від японської Elpida. У ньому використаний процесор Allwinner H616 (китайський бренд), який має графічний процесор та призначений для телевізійних смарт-приставок", – повідомляє Defense Express.

Спеціалісти не виключають, що мова взагалі йде про плату, яку випаяли з такої телевізійної приставки, а потім додали до неї нові порти. При цьому програмне забезпечення скоріш за все є дійсно російською розробкою.

Дрони зі штучним інтелектом змінюють правила "гри"

Як би там не було, небезпека від дронів зі штучним інтелектом на фронті зростає: передбачається, що в перспективі вони дозволять нівелювати ефект від засобів радіоелектронної боротьби.

Зараз Росія докладає багато зусиль, щоб опинитись першою в цих перегонах технологій. Україна також не знаходиться осторонь: раніше стало відомо, що ЗСУ почали запускати по росіянах FPV-дрони з машинним зором.

Ще один напрямок подолання РЕБ - створення FPV-дронів на оптоволокні. Тут Україна також має свої розробки.

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