Хмарні компанії шукають способи зробити сам центр обробки даних більш продуктивним.

Корпорація Intel і Google Cloud заявили про випуск спільно розробленого чіпа, який може зробити центри обробки даних більш безпечними та ефективними.

Про це пише Reuters.

Чіп E2000 під кодовою назвою Mount Evans бере на себе роботу по упаковці даних для мережі від дорогих центральних процесорів, які виконують основні обчислення. Це також забезпечує кращу безпеку між різними клієнтами, які можуть спільно використовувати процесори в хмарі.

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Компанії використовують все більш складні алгоритми, використовуючи все більші набори даних, тоді як підвищення продуктивності чіпів, таких як процесори, сповільнюється. Тому хмарні компанії шукають способи зробити сам центр обробки даних більш продуктивним.

Хоча новий чіп був розроблений спільно з Google, Нік МакКаун, який очолює групу Intel Network and Edge, заявив, що Intel може продавати E2000 іншим клієнтам.

Google Cloud починає пропонувати E2000 в новому продукті під назвою C3 VM, який буде працювати на процесорах Intel Xeon четвертого покоління. Чіпи Xeon - найпотужніші процесори Intel, а Google Cloud - перша хмарна служба, в якій розгорнуто останнє покоління цих чіпів.

Новинки компанії Intel: що відомо

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Intel розкрила вартість і дату старту продажів дебютних ігрових відеокарт сімейства Arc. Також виробник приємно здивував потенційних покупців нових процесорів 13-го покоління - лінійка отримала назву Raptor Lake.

Чіпмейкер Intel оголосив про відмову від культових брендів Pentium і Celeron на користь бренду "Intel Processor".