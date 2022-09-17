Замість лінійок Celeron і Pentium чіпмейкер буде називати свої продукти просто "процесор Intel".

Закінчилася майже 30-річна епоха Pentium і 24-річна історія Celeron. Компанія Intel оголосила про відмову від культових лінійок на користь невигадливого бренду "Intel Processor".

За словами чіп-мейкера, відмова від них спростить покупцям вибір ноутбуків з процесорами початкового рівня, а також дозволить сфокусуватися на розвитку флагманських брендів Core, Evo і vPro.

Відомо, що для ноутбуків зміна набуде чинності з 2023 року. Чи торкнеться ребрендинг десктопних процесорів, компанія не уточнила.

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Intel використовувала торгову марку Pentium з 1993 року, а Celeron – з 1998-го. Перший для багатьох є синонімом слова" комп'ютер", тоді як другий і донині залишається вкрай поширеним процесором завдяки своїй дешевизні.

До речі, 27 вересня Intel представить флагманські процесори сімейства Raptor Lake 13-го покоління. Компанія випадково заздалегідь розсекретила їх характеристики. Іронічно, але в цей же день стартують продажі Ryzen 7000 від AMD.

Паралельно Intel також готується до запуску своїх ігрових відеокарт серії Arc. У продаж новинки повинні надійти вже до кінця місяця. Про вартість нових карт поки так і не розповіли, але раніше в мережу злили ціни на всю лінійку Intel Arc. Судячи з неї, компанія має намір всерйоз поборотися за серця геймерів.

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