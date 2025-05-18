Щоправда, йдеться про застарілий Mac на процесорі M3.

Microsoft виклала на офіційний канал Windows коротеньке відео завдовжки 12 секунд і з пафосом заявила: "Ми швидші за Mac. Ось наскільки". У кадрі ведучий бадьоро озвучує: "Найкращі Copilot+ PC швидші за MacBook Air на M3 аж на 58%".

Ідеться про ноутбуки на базі ARM-чіпів, або нейропроцесорів від Qualcomm - Copilot+ PCs, які Microsoft зараз активно просуває. У третьому кварталі 2024 року ці пристрої займали менше 10% від загального числа поставок Windows-ноутбуків.

Наголос у розробці Copilot+ йде, звісно, на ШІ, але більшість людей цікавлять не абстрактні нейромережі, а банально дві речі: батарея на півдня без розетки і привід, щоб оновити свій ноут на щось свіже.

Відео дня

Ось і реклама ця орієнтована саме на таких користувачів. Мовляв, подивіться, ми навіть швидші за MacBook Air. Щоправда, якщо вчитатися в дрібний шрифт, з'ясовується, що тест було зроблено ще торік, результати отримано в багатопотоковому бенчмарку (а не, скажімо, в реальній роботі), і порівнюють вони себе не з актуальною моделлю, а зі стареньким M3.

Проблема в тому, що новий MacBook Air з чипом M4 вже вийшов, і він дешевший за M3, потужніший і тепер відразу йде з 16 ГБ пам'яті. За інших рівних, він легко впорається з більшістю Copilot+ ноутбуків. Особливо якщо дивитися на продуктивність у повсякденних завданнях, де важлива не тільки потужність, а й софт.

Раніше ми розповідали, що Microsoft скоро випустить ШІ, який зможе змінювати ваші налаштування Windows. Наприклад, нейромережа допоможе змінити чутливість миші або розмір тексту за голосовим запитом користувача.

Вас також можуть зацікавити новини: