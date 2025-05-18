Microsoft виклала на офіційний канал Windows коротеньке відео завдовжки 12 секунд і з пафосом заявила: "Ми швидші за Mac. Ось наскільки". У кадрі ведучий бадьоро озвучує: "Найкращі Copilot+ PC швидші за MacBook Air на M3 аж на 58%".
Ідеться про ноутбуки на базі ARM-чіпів, або нейропроцесорів від Qualcomm - Copilot+ PCs, які Microsoft зараз активно просуває. У третьому кварталі 2024 року ці пристрої займали менше 10% від загального числа поставок Windows-ноутбуків.
Наголос у розробці Copilot+ йде, звісно, на ШІ, але більшість людей цікавлять не абстрактні нейромережі, а банально дві речі: батарея на півдня без розетки і привід, щоб оновити свій ноут на щось свіже.
Ось і реклама ця орієнтована саме на таких користувачів. Мовляв, подивіться, ми навіть швидші за MacBook Air. Щоправда, якщо вчитатися в дрібний шрифт, з'ясовується, що тест було зроблено ще торік, результати отримано в багатопотоковому бенчмарку (а не, скажімо, в реальній роботі), і порівнюють вони себе не з актуальною моделлю, а зі стареньким M3.
Проблема в тому, що новий MacBook Air з чипом M4 вже вийшов, і він дешевший за M3, потужніший і тепер відразу йде з 16 ГБ пам'яті. За інших рівних, він легко впорається з більшістю Copilot+ ноутбуків. Особливо якщо дивитися на продуктивність у повсякденних завданнях, де важлива не тільки потужність, а й софт.
Раніше ми розповідали, що Microsoft скоро випустить ШІ, який зможе змінювати ваші налаштування Windows. Наприклад, нейромережа допоможе змінити чутливість миші або розмір тексту за голосовим запитом користувача.