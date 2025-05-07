Наприклад, нейромережа допоможе змінити чутливість миші або розмір тексту за голосовим запитом користувача.

Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11 з цілою пачкою ШІ-функцій, і головне з них - новий інтелектуальний помічник прямо в додатку налаштувань.

Це не просто чат-бот, а повноцінний агент, здатний самостійно налаштовувати параметри системи за запитом користувача: чи то чутливість миші, яскравість екрана, чи то складні мережеві налаштування.

Помічник буде вбудований у верхню панель вікна налаштувань і зможе не тільки відповідати на запитання, а й пропонувати конкретні дії, аж до повного автоматичного застосування змін, якщо користувач дасть добро.

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На старті доступ отримають тільки учасники Windows Insider на пристроях з ARM-чіпами Snapdragon, але незабаром з'явиться підтримка і для звичайних x86-систем. Дату повноцінного релізу поки не названо.

Паралельно Microsoft оновлює й інші частини Windows 11. Додаток "Фотографії" тепер буде оснащено динамічним ШІ-освітленням: три віртуальних джерела світла дадуть змогу редагувати знімки з більшою гнучкістю. У Snipping Tool з'являться розумна обрізка, текстовий розпізнавач і піпетка для точного захоплення кольору.

Провідник теж стане розумнішим: через ШІ можна, наприклад, отримати короткий опис відео або спростити вміст документа, просто клікнувши правою кнопкою.

Раніше ми розповідали, що Microsoft почала насильно "переводити" користувачів на нову Windows. Максимум, що можна зробити - тимчасово відкласти оновлення.

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