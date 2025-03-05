Переваги M4 і нанотекстурний дисплей усього за 999 доларів.

Apple офіційно представила нову версію MacBook Air, оснащену чіпом M4. Зовні ноутбук не змінився, але оновлене залізо має забезпечити приріст продуктивності. Крім процесора, пристрій також отримав кілька доопрацювань, включно з поліпшеним дисплеєм і камерою.

MacBook Air з M4 обзавівся нанотекстурним дисплеєм, який раніше був тільки в моделях Pro. Це покриття знижує відблиски і покращує видимість при яскравому освітленні. Також оновлено камеру, тепер це 12-мегапіксельний модуль із функцією Center Stage, що дає змогу камері автоматично стежити за користувачем під час відеодзвінків.

Головне оновлення - процесор M4, однак потрібно зазначити, що MacBook Air не зможе розкрити його потенціал повною мірою через відсутність активної системи охолодження. Під високим навантаженням ноутбук може троттлити, знижуючи продуктивність. Проте, порівняно з версією на M3, новий чип дає приріст потужності приблизно на 20%.

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Apple також збільшила обсяг базової оперативної пам'яті до 16 ГБ, удвічі більше, ніж у моделі з M3. Максимальна конфігурація тепер підтримує 32 ГБ, що, ймовірно, пов'язано з підготовкою пристроїв до майбутнього оновлення Apple Intelligence.

Однак найприємніше в новинці - ціна. MacBook продаватиметься у двох варіантах: з екраном на 13 дюймів за 999 доларів і на 15 дюймів за 1199 доларів, що вдвічі дешевше, ніж MacBook Pro з тим же M4. Попередні замовлення вже стартували, а до перших покупців пристрій дістанеться до 12 березня.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році Apple випустить два абсолютно нових iPhone. Один із них може бути "розкладачкою", це буде перша розробка Apple у цьому напрямку.

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