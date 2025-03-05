Apple офіційно представила нову версію MacBook Air, оснащену чіпом M4. Зовні ноутбук не змінився, але оновлене залізо має забезпечити приріст продуктивності. Крім процесора, пристрій також отримав кілька доопрацювань, включно з поліпшеним дисплеєм і камерою.
MacBook Air з M4 обзавівся нанотекстурним дисплеєм, який раніше був тільки в моделях Pro. Це покриття знижує відблиски і покращує видимість при яскравому освітленні. Також оновлено камеру, тепер це 12-мегапіксельний модуль із функцією Center Stage, що дає змогу камері автоматично стежити за користувачем під час відеодзвінків.
Головне оновлення - процесор M4, однак потрібно зазначити, що MacBook Air не зможе розкрити його потенціал повною мірою через відсутність активної системи охолодження. Під високим навантаженням ноутбук може троттлити, знижуючи продуктивність. Проте, порівняно з версією на M3, новий чип дає приріст потужності приблизно на 20%.
Apple також збільшила обсяг базової оперативної пам'яті до 16 ГБ, удвічі більше, ніж у моделі з M3. Максимальна конфігурація тепер підтримує 32 ГБ, що, ймовірно, пов'язано з підготовкою пристроїв до майбутнього оновлення Apple Intelligence.
Однак найприємніше в новинці - ціна. MacBook продаватиметься у двох варіантах: з екраном на 13 дюймів за 999 доларів і на 15 дюймів за 1199 доларів, що вдвічі дешевше, ніж MacBook Pro з тим же M4. Попередні замовлення вже стартували, а до перших покупців пристрій дістанеться до 12 березня.
Раніше ми розповідали, що у 2026 році Apple випустить два абсолютно нових iPhone. Один із них може бути "розкладачкою", це буде перша розробка Apple у цьому напрямку.